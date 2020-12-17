«Милан» снова спасал игру, «Интер» одолел «Наполи» после гола с пенальти

Во втором туре кряду в Серии А «Милан» ушёл от поражения в концовке матча. «Россонери» гостили у аутсайдеров из «Дженоа» и по ходу игры дважды отыгрывались - 2:2. «Наполи» чаще владел мячом и регулярнее наносил удары в гостях у «Интера», но уступил 0:1. Все решил гол с пенальти Ромелу Лукаку, к тому же несдержанность Лоренцо Инсинье стоила ему красной карточки.

Выделим также осечку «Сассуоло» в игре с «Фиорентиной» (1:1) и победу «Сампдории».



