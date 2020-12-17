Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» снова спасал игру, «Интер» одолел «Наполи» после гола с пенальти

17 Декабря 2020, 00:43,

Global Look Press

Во втором туре кряду в Серии А «Милан» ушёл от поражения в концовке матча. «Россонери» гостили у аутсайдеров из «Дженоа» и по ходу игры дважды отыгрывались - 2:2. «Наполи» чаще владел мячом и регулярнее наносил удары в гостях у «Интера», но уступил 0:1. Все решил гол с пенальти Ромелу Лукаку, к тому же несдержанность Лоренцо Инсинье стоила ему красной карточки.

Выделим также осечку «Сассуоло» в игре с «Фиорентиной» (1:1) и победу «Сампдории».

Протокол игры  
Дженоа 2:2 Милан
(1:0) Дестро Маттиа 48'    
    52' Калабрия Давиде (1:1)
(2:1) Дестро Маттиа 60'    
    83' Калюлю Пьер (2:2)
Перин Маттиа Гольданига Эдоардо Бани Маттиа Мазиелло Андреа Пеллегрини Лука   19'   46' (Циборра Леннарт (   46') Гильоне Паоло Лерагер Лукас Стураро Стефано   76' (Бехрами Валон (   76') Пьяца Марко   68' (Мелегони Филиппо (   68') Дестро Маттиа   76' (Скамачча Джанлука (   76') Шомуродов Элдор   85' (Радованович Иван (   85'   87')
Запасные: Палеари Альберто Думбравану Даниэл Кришито Доменико Бадель Милан Зайц Миха Ровелла Николо Зима Лукаш
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде Калюлю Пьер Романьоли Алессио   26' Далот Диогу Тонали Сандро   77' (Диас Брахим (   77') Кесси Франк Кастильехо Самуэль   59'   53' (Хёуге Йенс (   53') Чалханоглу Хакан Леау Рафаэл   83' Ребич Анте   54' (Салемакерс Алексис (   54')
Запасные: Мусаккио Матео Дуарте Леонардо Конти Андреа Коломбо Лоренцо Мальдини Даниэль Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Крунич Раде Тео Эрнандес
16 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры  
Интер Милан 1:0 Наполи
(1:0) Лукаку Ромелу 73'    
Ханданович Самир   90' Шкриньяр Милан   85' Де Врей Стефан Бастони Алессандро Дармиан Маттео Барелла Николо Брозович Марсело   57'   67' (Сенси Стефано (   67') Гальярдини Роберто Янг Эшли   86' (Д'Амброзио Данило (   86'   88') Лукаку Ромелу   80' Мартинес Лаутаро   77' (Хакими Ашраф (   77')
Запасные: Перишич Иван Паделли Даниэле Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар Эриксен Кристиан
Оспина Давид   71' Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Кулибали Калиду Руй Мариу   84' (Гулам Фаузи (   84') Демме Диего   84' (Элмас Элиф (   84') Бакайоко Тьемуа   59'   74' (Политано Маттео (   74') Лосано Ирвин   75' Зелиньски Петр   74' (Фабиан Руис (   74') Инсинье Лоренцо   71' Мертенс Дрис   16' (Петанья Андреа (   16')
Запасные: Ррахмани Амир Малку Кевин Контини Никита Мерет Алекс Хюсай Эльсейд Лоботка Станислав Максимович Никола
16 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры  
Фиорентина 1:1 Сассуоло
    13' Траоре Хамед (0:1)
(1:1) Влахович Душан 35'    
Дронговски Бартломей Касерес Мартин   73' (Роша Игор II (   73') Миленкович Никола   90' Песселья Херман Венути Лоренцо Амрабат Софьян   7' Бонавентура Джакомо   87' (Валеро Борха (   87') Кастровилли Гаэтано   42'   74' (Куаме Кристиан (   74') Бираги Кристиано   45' Рибери Франк Влахович Душан   74' (Пульгар Эрик (   74')
Запасные: Мартинес Лукас II Кальехон Хосе Эйссерик Валентин Терраччиано Пьетро Лирола Поль Сапонара Риккардо Баррека Антонио
Консильи Андреа Тольян Йереми   62' Кирикеш Влад Пелузо Федерико Рожерио да Силва Обьянг Педро   79' (Бурабия Мехди (   79') Локателли Мануэль   18'   82' (Маньянелли Франческо (   82') Берарди Доменико   19' Траоре Хамед   29'   61' (Дефрель Грегоре (   61') Бога Жереми   79' (Джуричич Филип (   79') Распадори Джакомо   61' (Капуто Франческо (   61')
Запасные: Мюлдюр Мерт Пеголо Джанлука Марлон Кирьякопулос Георгиос Айхан Кан Лопес Максим Феррари Джанмарко
16 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Протокол игры  
Специя 2:2 Болонья
(1:0) Нзола М'Бала 19'    
(2:0) Нзола М'Бала 63'    
    72' Домингес Николас (2:1)
    90' Барроу Муса (2:2)
Проведель Иван   90' Феррер Сальвадор Эрлич Мартин   90' Хабот Юлиан   85' Маркицца Риккардо   16' Эстевес Науэль   81' (Риччи Матео (   81') Агум Люсьен   49'   81' (Побега Томмазо (   81') Маджоре Джулио   73' (Дейола Алессандро (   73') Агудело Кевин   64' (Фариас Диего (   64') Нзола М'Бала Гьяси Эммануэль   37'
Запасные: Бастони Симоне Исмайли Ардиан Пикколи Роберто Мора Лука Крапикас Титас Терци Клаудио Виньяли Лука Мастину Джузеппе
Да Коста Жуниор Де Сильвестри Лоренцо Данило Ларанжера Пас Нехуэн Томиясу Такэхиро   25' Медель Гари   81' (Бальдюрссон Андри-Фаннар (   81') Домингес Николас   81' (Поли Андреа (   81') Паласио Родриго   84' (Рабби Симоне (   84') Сориано Роберто Виньято Эмануэль   55' (Сванберг Маттиас (   55') Барроу Муса
Запасные: Калабрези Артуро Денсвил Стефано Кингсли Майкл Omar Khailoti Mattia Pagliuca Вергани Эдоардо Равалья Федерико Дейкс Митчелл
16 декабря. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).


 

Протокол игры  
Парма 0:0 Кальяри
Сепе Луиджи Иакопони Симоне Осорио Йордан Алвеш Бруну Пеццелла Джузеппе   28' (Гальоло Риккардо (   28') Куцка Юрай Скоццарелла Маттео   18' (Зом Симон (   18') Куртич Ясмин Карамо Янн   73' (Эрнани Азеведо (   73') Инглезе Роберто   72' (Корнелиус Андреас (   72'   90') Жервиньо Куасси   73' (Брунетта Хуан (   73')
Запасные: Бругман Гастон Болог Ботонд Сиприен Вилан Камара Дрисса Коломби Симоне Валенти Лаутаро Бузи Максим
Краньо Алессио Дзаппа Габриэле Валюкевич Себастьян   71' (Чеппители Лука (   71') Клаван Рагнар Ликояннис Хараламбос   83' (Карбони Андреа (   83') Рог Марко Олива Кристиан   25'   77' (Марин Рэзван (   77') Нандес Найтан Педро Жоао Соттил Рикардо   84' (Трамони Маттео (   84') Черри Альберто   46' (Симеоне Джованни (   46')
Запасные: Пизакане Фабио Викарио Гульельмо Фараго Паоло Паволетти Леонардо Перейро Гастон Калигара Фабрицио Арести Симоне
16 декабря. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
Протокол игры  
Верона 1:2 Сампдория
    41' Экдаль Олбин (0:1)
    54' Верре Валерио (0:2)
(1:2) Цаканьи Маттиа 70'    
Сильвестри Марко Чеккерини Федерико   38' (Ловато Маттео (   38') Давидович Павел   88' (Гюнтер Корай (   88') Димарко Федерико Фараони Марко   57' Барак Антонин   90' Велозу Мигель   61' (Колли Эбрима (   61') Лазович Дарко   61' (Рюэгг Кевин (   61') Цаканьи Маттиа Сальседо Эдди   77' Ди Кармине Самуэль   61' (Тамез Адриен (   61')
Запасные: Берарди Алессандро Удоги Дестини Четин Мерт Маньяни Джанджакомо Илич Иван Пандур Ивор Данци Андреа
Аудеро Эмиль Феррари Алекс Тонелли Лоренцо   29' Коллей Омар Ауджелло Томмазо Янкто Якуб   76' (Лерис Мехди (   76') Экдаль Олбин Адриен Силва   90' Дамсгор Миккель   69' Верре Валерио   20'   70' (Рамирес Гастон (   70') Ла Гумина Антонино
Запасные: Йосида Майя Роша Кайке Равалья Никола Летица Карло Квальярелла Фабио Реджини Васко Аскилдсен Кристоффер
16 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Интер Милан, Наполи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола