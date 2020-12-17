«Милан» снова спасал игру, «Интер» одолел «Наполи» после гола с пенальти

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17 Декабря 2020, 00:43,
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Во втором туре кряду в Серии А «Милан» ушёл от поражения в концовке матча. «Россонери» гостили у аутсайдеров из «Дженоа» и по ходу игры дважды отыгрывались - 2:2. «Наполи» чаще владел мячом и регулярнее наносил удары в гостях у «Интера», но уступил 0:1. Все решил гол с пенальти Ромелу Лукаку, к тому же несдержанность Лоренцо Инсинье стоила ему красной карточки.
Выделим также осечку «Сассуоло» в игре с «Фиорентиной» (1:1) и победу «Сампдории».
Протокол игры
|(1:0) Дестро Маттиа 48'
|52' Калабрия Давиде (1:1)
|(2:1) Дестро Маттиа 60'
|83' Калюлю Пьер (2:2)
Перин Маттиа • Гольданига Эдоардо • Бани Маттиа • Мазиелло Андреа • Пеллегрини Лука 19' 46' ( Циборра Леннарт ( 46') • Гильоне Паоло • Лерагер Лукас • Стураро Стефано 76' ( Бехрами Валон ( 76') • Пьяца Марко 68' ( Мелегони Филиппо ( 68') • Дестро Маттиа 76' ( Скамачча Джанлука ( 76') • Шомуродов Элдор 85' ( Радованович Иван ( 85' ) 87'
Запасные: Палеари Альберто • Думбравану Даниэл • Кришито Доменико • Бадель Милан • Зайц Миха • Ровелла Николо • Зима Лукаш
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Калюлю Пьер • Романьоли Алессио • 26'Далот Диогу • Тонали Сандро 77' ( Диас Брахим ( 77') • Кесси Франк • Кастильехо Самуэль 59' 53' ( Хёуге Йенс ( 53') • Чалханоглу Хакан • Леау Рафаэл • 83'Ребич Анте 54' ( Салемакерс Алексис ( 54')
Запасные: Мусаккио Матео • Дуарте Леонардо • Конти Андреа • Коломбо Лоренцо • Мальдини Даниэль • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан • Крунич Раде • Тео Эрнандес
16 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
|Интер Милан
|1:0
|Наполи
|(1:0) Лукаку Ромелу 73'
Ханданович Самир • 90'Шкриньяр Милан • 85'Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Дармиан Маттео • Барелла Николо • Брозович Марсело 57' 67' ( Сенси Стефано ( 67') • Гальярдини Роберто • Янг Эшли 86' ( Д'Амброзио Данило ( 86' ) • 88'Лукаку Ромелу • 80'Мартинес Лаутаро 77' ( Хакими Ашраф ( 77')
Запасные: Перишич Иван • Паделли Даниэле • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар • Эриксен Кристиан
Оспина Давид • 71'Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас • Кулибали Калиду • Руй Мариу 84' ( Гулам Фаузи ( 84') • Демме Диего 84' ( Элмас Элиф ( 84') • Бакайоко Тьемуа 59' 74' ( Политано Маттео ( 74') • Лосано Ирвин • 75'Зелиньски Петр 74' ( Фабиан Руис ( 74') • Инсинье Лоренцо • 71'Мертенс Дрис 16' ( Петанья Андреа ( 16')
Запасные: Ррахмани Амир • Малку Кевин • Контини Никита • Мерет Алекс • Хюсай Эльсейд • Лоботка Станислав • Максимович Никола
16 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|Фиорентина
|1:1
|Сассуоло
|13' Траоре Хамед (0:1)
|(1:1) Влахович Душан 35'
Дронговски Бартломей • Касерес Мартин 73' ( Роша Игор II ( 73') • Миленкович Никола • 90'Песселья Херман • Венути Лоренцо • Амрабат Софьян • 7'Бонавентура Джакомо 87' ( Валеро Борха ( 87') • Кастровилли Гаэтано 42' 74' ( Куаме Кристиан ( 74') • Бираги Кристиано • 45'Рибери Франк • Влахович Душан 74' ( Пульгар Эрик ( 74')
Запасные: Мартинес Лукас II • Кальехон Хосе • Эйссерик Валентин • Терраччиано Пьетро • Лирола Поль • Сапонара Риккардо • Баррека Антонио
Консильи Андреа • Тольян Йереми • 62'Кирикеш Влад • Пелузо Федерико • Рожерио да Силва • Обьянг Педро 79' ( Бурабия Мехди ( 79') • Локателли Мануэль 18' 82' ( Маньянелли Франческо ( 82') • Берарди Доменико • 19'Траоре Хамед 29' 61' ( Дефрель Грегоре ( 61') • Бога Жереми 79' ( Джуричич Филип ( 79') • Распадори Джакомо 61' ( Капуто Франческо ( 61')
Запасные: Мюлдюр Мерт • Пеголо Джанлука • Марлон • Кирьякопулос Георгиос • Айхан Кан • Лопес Максим • Феррари Джанмарко
16 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Протокол игры
|(1:0) Нзола М'Бала 19'
|(2:0) Нзола М'Бала 63'
|72' Домингес Николас (2:1)
|90' Барроу Муса (2:2)
Проведель Иван • 90'Феррер Сальвадор • Эрлич Мартин • 90'Хабот Юлиан • 85'Маркицца Риккардо • 16'Эстевес Науэль 81' ( Риччи Матео ( 81') • Агум Люсьен 49' 81' ( Побега Томмазо ( 81') • Маджоре Джулио 73' ( Дейола Алессандро ( 73') • Агудело Кевин 64' ( Фариас Диего ( 64') • Нзола М'Бала • Гьяси Эммануэль 37'
Запасные: Бастони Симоне • Исмайли Ардиан • Пикколи Роберто • Мора Лука • Крапикас Титас • Терци Клаудио • Виньяли Лука • Мастину Джузеппе
Да Коста Жуниор • Де Сильвестри Лоренцо • Данило Ларанжера • Пас Нехуэн • Томиясу Такэхиро • 25'Медель Гари 81' ( Бальдюрссон Андри-Фаннар ( 81') • Домингес Николас 81' ( Поли Андреа ( 81') • Паласио Родриго 84' ( Рабби Симоне ( 84') • Сориано Роберто • Виньято Эмануэль 55' ( Сванберг Маттиас ( 55') • Барроу Муса
Запасные: Калабрези Артуро • Денсвил Стефано • Кингсли Майкл • Omar Khailoti • Mattia Pagliuca • Вергани Эдоардо • Равалья Федерико • Дейкс Митчелл
16 декабря. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры
Сепе Луиджи • Иакопони Симоне • Осорио Йордан • Алвеш Бруну • Пеццелла Джузеппе 28' ( Гальоло Риккардо ( 28') • Куцка Юрай • Скоццарелла Маттео 18' ( Зом Симон ( 18') • Куртич Ясмин • Карамо Янн 73' ( Эрнани Азеведо ( 73') • Инглезе Роберто 72' ( Корнелиус Андреас ( 72' ) • 90'Жервиньо Куасси 73' ( Брунетта Хуан ( 73')
Запасные: Бругман Гастон • Болог Ботонд • Сиприен Вилан • Камара Дрисса • Коломби Симоне • Валенти Лаутаро • Бузи Максим
Краньо Алессио • Дзаппа Габриэле • Валюкевич Себастьян 71' ( Чеппители Лука ( 71') • Клаван Рагнар • Ликояннис Хараламбос 83' ( Карбони Андреа ( 83') • Рог Марко • Олива Кристиан 25' 77' ( Марин Рэзван ( 77') • Нандес Найтан • Педро Жоао • Соттил Рикардо 84' ( Трамони Маттео ( 84') • Черри Альберто 46' ( Симеоне Джованни ( 46')
Запасные: Пизакане Фабио • Викарио Гульельмо • Фараго Паоло • Паволетти Леонардо • Перейро Гастон • Калигара Фабрицио • Арести Симоне
16 декабря. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
Протокол игры
|41' Экдаль Олбин (0:1)
|54' Верре Валерио (0:2)
|(1:2) Цаканьи Маттиа 70'
Сильвестри Марко • Чеккерини Федерико 38' ( Ловато Маттео ( 38') • Давидович Павел 88' ( Гюнтер Корай ( 88') • Димарко Федерико • Фараони Марко • 57'Барак Антонин • 90'Велозу Мигель 61' ( Колли Эбрима ( 61') • Лазович Дарко 61' ( Рюэгг Кевин ( 61') • Цаканьи Маттиа • Сальседо Эдди • 77'Ди Кармине Самуэль 61' ( Тамез Адриен ( 61')
Запасные: Берарди Алессандро • Удоги Дестини • Четин Мерт • Маньяни Джанджакомо • Илич Иван • Пандур Ивор • Данци Андреа
Аудеро Эмиль • Феррари Алекс • Тонелли Лоренцо • 29'Коллей Омар • Ауджелло Томмазо • Янкто Якуб 76' ( Лерис Мехди ( 76') • Экдаль Олбин • Адриен Силва • 90'Дамсгор Миккель • 69'Верре Валерио 20' 70' ( Рамирес Гастон ( 70') • Ла Гумина Антонино
Запасные: Йосида Майя • Роша Кайке • Равалья Никола • Летица Карло • Квальярелла Фабио • Реджини Васко • Аскилдсен Кристоффер
16 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Интер Милан, Наполи