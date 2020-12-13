«Рома», «Аталанта» и «Наполи» победили в своих матчах

Матчи 11-го тура Серии А с участием фаворитов завершились без сенсаций.

«Рома» забила шесть мячей до перерыва в игре с «Болоньей», и в свои, и в чужие ворота - 5:1. «Аталанта» без Алексея Миранчука планомерно громила «Фиорентину», уничтожив оборону гостей (3:0). А вот «Наполи» было сложнее в битве с «Сампдорией», команда Дженнаро Гаттузо проиграла первый тайм, но все же смогла набрать три очка - 2:1.