«Рома», «Аталанта» и «Наполи» победили в своих матчах

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13 Декабря 2020, 19:05,
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Матчи 11-го тура Серии А с участием фаворитов завершились без сенсаций.
«Рома» забила шесть мячей до перерыва в игре с «Болоньей», и в свои, и в чужие ворота - 5:1. «Аталанта» без Алексея Миранчука планомерно громила «Фиорентину», уничтожив оборону гостей (3:0). А вот «Наполи» было сложнее в битве с «Сампдорией», команда Дженнаро Гаттузо проиграла первый тайм, но все же смогла набрать три очка - 2:1.
Протокол игры
|5' Поли Андреа (0:1)
|11' Джеко Эдин (0:2)
|15' Пеллегрини Лоренцо (0:3)
|(1:3) Кристанте Бриан 24'
|35' Верету Жордан (1:4)
|44' Мхитарян Генрих (1:5)
Равалья Федерико • Де Сильвестри Лоренцо • Данило Ларанжера • Томиясу Такэхиро • М'Байе Ибрахим 46' ( Пас Нехуэн ( 46') • Поли Андреа 46' ( Домингес Николас ( 46') • Сванберг Маттиас 46' ( Медель Гари ( 46') • Виньято Эмануэль 63' 78' ( Mattia Pagliuca ( 78') • Сориано Роберто 53' 69' ( Бальдюрссон Андри-Фаннар ( 69' ) • 78'Барроу Муса • Паласио Родриго
Запасные: Калабрези Артуро • Кингсли Майкл • Omar Khailoti • Вергани Эдоардо • Бреза Себастьян • Да Коста Жуниор • Рабби Симоне
Пау Лопес • Ибаньес Рожер • 50'Кристанте Бриан • Кумбулла Мараш 67' ( Смоллинг Крис ( 67') • Карсдорп Рик • Верету Жордан 43' 82' ( Майораль Борха ( 82') • Вильяр Гонсало • Спинаццола Леонардо • Мхитарян Генрих • Пеллегрини Лоренцо • Джеко Эдин 82' ( Перес Карлес ( 82')
Запасные: Боер Пьетро • Перес Бруно • Диавара Амаду • Фасио Федерико • Жуан Жезус • Фарелли Симоне • Калафьори Рикардо • Миранте Антонио
13 декабря. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Протокол игры
|Аталанта
|3:0
|Фиорентина
|(1:0) Госенс Робин 44'
|(2:0) Малиновский Руслан 55'
|(3:0) Толой Рафаэл 63'
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • Ромеро Кристиан 66' 74' ( Муриэль Луис ( 74') • Джимсити Берат • Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • Госенс Робин 81' ( Мохика Хоан ( 81') • Малиновский Руслан 74' ( Паломино Хосе ( 74') • Пессина Маттео • Сапата Дуван 81' ( Ламмерс Сэм ( 81')
Запасные: Спортьелло Марко • Иличич Йосип • Пиччини Кристиано • Депаоли Фабио • Гомес Алехандро • Шутало Бошко • Росси Франческо
Дронговски Бартломей • Венути Лоренцо • Миленкович Никола • Песселья Херман • Бираги Кристиано 73' ( Баррека Антонио ( 73') • Лирола Поль 59' ( Кальехон Хосе ( 59') • Пульгар Эрик 46' ( Кастровилли Гаэтано ( 46') • Амрабат Софьян • 54'Бонавентура Джакомо • Эйссерик Валентин 58' ( Рибери Франк ( 58' ) • 81'Влахович Душан 71' ( Куаме Кристиан ( 71')
Запасные: Роша Игор II • Мартинес Лукас II • Валеро Борха • Терраччиано Пьетро • Касерес Мартин • Кутроне Патрик • Сапонара Риккардо
13 декабря. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры
|20' Янкто Якуб (0:1)
|(1:1) Лосано Ирвин 53'
|(2:1) Петанья Андреа 68'
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • 85'Манолас Костас • Кулибали Калиду • Гулам Фаузи 59' ( Руй Мариу ( 59') • Фабиан Руис 46' ( Лосано Ирвин ( 46') • Демме Диего 59' ( Бакайоко Тьемуа ( 59') • Политано Маттео 46' ( Петанья Андреа ( 46') • Зелиньски Петр 77' ( Лоботка Станислав ( 77') • Инсинье Лоренцо • Мертенс Дрис
Запасные: Оспина Давид • Малку Кевин • Контини Никита • Элмас Элиф • Максимович Никола
Аудеро Эмиль • Феррари Алекс • Коллей Омар • 83'Йосида Майя • Ауджелло Томмазо • Кандрева Антонио • Экдаль Олбин • 52'Торсби Мортен • 38'Янкто Якуб 79' ( Дамсгор Миккель ( 79') • Верре Валерио 63' ( Рамирес Гастон ( 63') • Квальярелла Фабио
Запасные: Лерис Мехди • Роша Кайке • Равалья Никола • Летица Карло • Тонелли Лоренцо • Ла Гумина Антонино • Габбьядини Маноло • Адриен Силва • Реджини Васко • Аскилдсен Кристоффер
13 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Наполи, Аталанта