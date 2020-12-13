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«Рома», «Аталанта» и «Наполи» победили в своих матчах

13 Декабря 2020, 19:05,

Global Look Press

Матчи 11-го тура Серии А с участием фаворитов завершились без сенсаций.

«Рома» забила шесть мячей до перерыва в игре с «Болоньей», и в свои, и в чужие ворота - 5:1. «Аталанта» без Алексея Миранчука планомерно громила «Фиорентину», уничтожив оборону гостей (3:0). А вот «Наполи» было сложнее в битве с «Сампдорией», команда Дженнаро Гаттузо проиграла первый тайм, но все же смогла набрать три очка - 2:1.

Протокол игры  
Болонья 1:5 Рома
    5' Поли Андреа (0:1)
    11' Джеко Эдин (0:2)
    15' Пеллегрини Лоренцо (0:3)
(1:3) Кристанте Бриан 24'    
    35' Верету Жордан (1:4)
    44' Мхитарян Генрих (1:5)
Равалья Федерико Де Сильвестри Лоренцо Данило Ларанжера Томиясу Такэхиро М'Байе Ибрахим   46' (Пас Нехуэн (   46') Поли Андреа   46' (Домингес Николас (   46') Сванберг Маттиас   46' (Медель Гари (   46') Виньято Эмануэль   63'   78' (Mattia Pagliuca (   78') Сориано Роберто   53'   69' (Бальдюрссон Андри-Фаннар (   69'   78') Барроу Муса Паласио Родриго
Запасные: Калабрези Артуро Кингсли Майкл Omar Khailoti Вергани Эдоардо Бреза Себастьян Да Коста Жуниор Рабби Симоне
Пау Лопес Ибаньес Рожер   50' Кристанте Бриан Кумбулла Мараш   67' (Смоллинг Крис (   67') Карсдорп Рик Верету Жордан   43'   82' (Майораль Борха (   82') Вильяр Гонсало Спинаццола Леонардо Мхитарян Генрих Пеллегрини Лоренцо Джеко Эдин   82' (Перес Карлес (   82')
Запасные: Боер Пьетро Перес Бруно Диавара Амаду Фасио Федерико Жуан Жезус Фарелли Симоне Калафьори Рикардо Миранте Антонио
13 декабря. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Протокол игры  
Аталанта 3:0 Фиорентина
(1:0) Госенс Робин 44'    
(2:0) Малиновский Руслан 55'    
(3:0) Толой Рафаэл 63'    
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Ромеро Кристиан   66'   74' (Муриэль Луис (   74') Джимсити Берат Хатебур Ханс Де Рон Мартен Фройлер Ремо Госенс Робин   81' (Мохика Хоан (   81') Малиновский Руслан   74' (Паломино Хосе (   74') Пессина Маттео Сапата Дуван   81' (Ламмерс Сэм (   81')
Запасные: Спортьелло Марко Иличич Йосип Пиччини Кристиано Депаоли Фабио Гомес Алехандро Шутало Бошко Росси Франческо
Дронговски Бартломей Венути Лоренцо Миленкович Никола Песселья Херман Бираги Кристиано   73' (Баррека Антонио (   73') Лирола Поль   59' (Кальехон Хосе (   59') Пульгар Эрик   46' (Кастровилли Гаэтано (   46') Амрабат Софьян   54' Бонавентура Джакомо Эйссерик Валентин   58' (Рибери Франк (   58'   81') Влахович Душан   71' (Куаме Кристиан (   71')
Запасные: Роша Игор II Мартинес Лукас II Валеро Борха Терраччиано Пьетро Касерес Мартин Кутроне Патрик Сапонара Риккардо
13 декабря. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры  
Наполи 2:1 Сампдория
    20' Янкто Якуб (0:1)
(1:1) Лосано Ирвин 53'    
(2:1) Петанья Андреа 68'    
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни   85' Манолас Костас Кулибали Калиду Гулам Фаузи   59' (Руй Мариу (   59') Фабиан Руис   46' (Лосано Ирвин (   46') Демме Диего   59' (Бакайоко Тьемуа (   59') Политано Маттео   46' (Петанья Андреа (   46') Зелиньски Петр   77' (Лоботка Станислав (   77') Инсинье Лоренцо Мертенс Дрис
Запасные: Оспина Давид Малку Кевин Контини Никита Элмас Элиф Максимович Никола
Аудеро Эмиль Феррари Алекс Коллей Омар   83' Йосида Майя Ауджелло Томмазо Кандрева Антонио Экдаль Олбин   52' Торсби Мортен   38' Янкто Якуб   79' (Дамсгор Миккель (   79') Верре Валерио   63' (Рамирес Гастон (   63') Квальярелла Фабио
Запасные: Лерис Мехди Роша Кайке Равалья Никола Летица Карло Тонелли Лоренцо Ла Гумина Антонино Габбьядини Маноло Адриен Силва Реджини Васко Аскилдсен Кристоффер
13 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Наполи, Аталанта
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