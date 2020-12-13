Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Джеко: «Надеюсь, что «Рома» попадёт в четверку лучших команд в Серии А»

13 Декабря 2020, 19:56,

Global Look Press

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал победу над «Болоньей» (5:1) в Серии А.

«Мы провели отличный матч, особенно это касается первого тайма. Играть в гостях против «Болоньи» всегда сложно.

Забитый гол? Я всегда говорю Пеллигрини, чтобы он играл на меня. Мы очень хорошо понимаем друг друга не только с Лоренцо, но и с другими игроками.

Я мог бы забить сегодня гораздо больше голов, но я рад тому, что мы победили, чувствую себя лучше после выздоровления от коронавируса, надеюсь, что я сохранил голы на четверг.

Мы надеемся, что нам удастся поспасть в топ-4, мы не смогли добиться этого в последних сезонах, мне жаль команду и наших болельщиков», - цитирует Джеко Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Эдин Джеко
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