Джеко: «Надеюсь, что «Рома» попадёт в четверку лучших команд в Серии А»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал победу над «Болоньей» (5:1) в Серии А.

«Мы провели отличный матч, особенно это касается первого тайма. Играть в гостях против «Болоньи» всегда сложно.

Забитый гол? Я всегда говорю Пеллигрини, чтобы он играл на меня. Мы очень хорошо понимаем друг друга не только с Лоренцо, но и с другими игроками.

Я мог бы забить сегодня гораздо больше голов, но я рад тому, что мы победили, чувствую себя лучше после выздоровления от коронавируса, надеюсь, что я сохранил голы на четверг.

Мы надеемся, что нам удастся поспасть в топ-4, мы не смогли добиться этого в последних сезонах, мне жаль команду и наших болельщиков», - цитирует Джеко Football Italia.