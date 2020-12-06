Кьяер: «Пиоли – фантастический тренер»

Защитник «Милана» Симон Кьяер высказался о работе с главным тренером клуба Стефано Пиоли.

«Он попросил у меня совета уже в первый день. Он спрашивал меня, что я думаю о способах защиты и о том, как мы могли бы стать единым целым. Он оказал мне огромное доверие и до сих пор в меня верит.

Пиоли – фантастический тренер. Это проявляется как на поле, так и за его пределами. Больше всего он произвёл на меня впечатления не в футбольном плане. Его в первую очередь интересует, как себя чувствует человек, а только затем он переходит к футбольным вещам. Я очень ценю это.

Сейчас мне нравится играть в футбол. 2020 год был для меня невероятным», - цитирует Кьяера TV 2 Sport.