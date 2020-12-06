Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кьяер: «Пиоли – фантастический тренер»

06 Декабря 2020, 18:58,

Global Look Press

Защитник «Милана» Симон Кьяер высказался о работе с главным тренером клуба Стефано Пиоли.

«Он попросил у меня совета уже в первый день. Он спрашивал меня, что я думаю о способах защиты и о том, как мы могли бы стать единым целым. Он оказал мне огромное доверие и до сих пор в меня верит.

Пиоли – фантастический тренер. Это проявляется как на поле, так и за его пределами. Больше всего он произвёл на меня впечатления не в футбольном плане. Его в первую очередь интересует, как себя чувствует человек, а только затем он переходит к футбольным вещам. Я очень ценю это.

Сейчас мне нравится играть в футбол. 2020 год был для меня невероятным», - цитирует Кьяера TV 2 Sport.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Стефано Пиоли, Симон Кьяер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола