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Матч между «Удинезе» и «Аталантой» был перенесен

06 Декабря 2020, 18:08,

Global Look Press

Сегодня, 6 декабря, в рамках десятого тура чемпионата Италии должны были встретиться «Удинезе» и «Аталанта».

В Удине весь день идёт сильный дождь. Матч должен был начаться в 17:00 по московскому времени, но был перенесён из-за обилия воды на поле. Отметим, что около часа работники стадиона пытались подготовить газон к игре, но сделать этого так и не удалось. Судьями было принято решение о переносе.

О дате проведения матча будет сообщено позднее.

Стоит отметить, что завтра, 7 ноября, матч провести не удастся, потому что «Аталанте» в среду предстоит сыграть против «Аякса» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Удинезе, Аталанта
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