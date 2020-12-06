Матч между «Удинезе» и «Аталантой» может быть перенесен

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06 Декабря 2020, 17:11,
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В рамках десятого тура итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле принимает «Аталанту».
Отметим, что стартовый свисток о начале встречи должен был прозвучать в 17:00 по московскому времени, но матч пока так и не стартовал. В Удине идёт сильный дождь, поле находится в ужасном состоянии, пока что непонятно, состоится ли сегодняшний матч, но на данный момент судья пытается оценить пригодность условий.
«Аталанта» с четырнадцатью очками занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, а «Удинезе» в свою очередь находится на четырнадцатой строчке.
Напомним, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отсутствует в заявке из-за заражения коронавирусом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Удинезе, Аталанта