Матч между «Удинезе» и «Аталантой» может быть перенесен

В рамках десятого тура итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле принимает «Аталанту».

Отметим, что стартовый свисток о начале встречи должен был прозвучать в 17:00 по московскому времени, но матч пока так и не стартовал. В Удине идёт сильный дождь, поле находится в ужасном состоянии, пока что непонятно, состоится ли сегодняшний матч, но на данный момент судья пытается оценить пригодность условий.

«Аталанта» с четырнадцатью очками занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, а «Удинезе» в свою очередь находится на четырнадцатой строчке.

Напомним, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отсутствует в заявке из-за заражения коронавирусом.