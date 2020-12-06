​«Милан» обозначил приоритет на зимнее трансферное окно

«Милан» рассчитывает подписать полноценные контракты с арендованными Диогу Далотом и Брахимом Диасом, однако эти вопросы не стоят на повестке дня. В качестве приоритета «россонери» на зимнее трансферное окно определили покупку нового центрального защитника, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб продолжают связывают с защитником «Шальке 04» Озаном Кабаком. Вероятно, «россонери» постараются осуществить сделку зимой.

Что касается Далота и Диаса, то переговоры по поводу их выкупов у «Манчестер Юнайтед» и «Реала» соответственно «Милан» планирует начать уже весной.