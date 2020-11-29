​Президент «Дженоа» прокомментировал неожиданное увольнение директора

В субботу стало известно об увольнении Даниэле Фаджиано с должности спортивного директора «Дженоа». Уход менеджера получился неожиданным, ведь он начал работать в клубе только летом, да и генуэзцы перед этим выиграли кубковое дерби у «Сампдории».

«Это было то, что я должен был сделать. Это не тот выбор, который мне нравится, но я должен был принять такое решение. Не скажу больше, ведь я не люблю говорить о своих сотрудниках», - рассказал президент «Дженоа» Энрико Прециози в интервью Il Secolo XIX.

Президент генуэзцев также отметил, что доверяет главному тренеру команды, которым является Роландо Маран.