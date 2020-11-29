«Аталанта» без Миранчука всухую проиграла «Вероне»

В сумасшедшем графике матчей «Аталанта» не справляется с повышенной нагрузкой и постепенно опускается в середину таблицы. Вот и сегодня команда из Бергамо осталась ни с чем, пропустив оба удара в створ своих ворот в домашнем поединке против «Вероны». Мигель Велозу реализовал пенальти на 62-й минуте, а ближе к концу игры вывел на удар Маттиа Цаканьи - 0:2. «Аталанта» в компании с «Наполи» и «Лацио» делит седьмое место, сегодняшний соперник в одном очке выше. Российский полузащитник Алексей Миранчук вне игры из-за коронавируса.