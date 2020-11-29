«Аталанта» без Миранчука всухую проиграла «Вероне»

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29 Ноября 2020, 00:40,
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В сумасшедшем графике матчей «Аталанта» не справляется с повышенной нагрузкой и постепенно опускается в середину таблицы. Вот и сегодня команда из Бергамо осталась ни с чем, пропустив оба удара в створ своих ворот в домашнем поединке против «Вероны». Мигель Велозу реализовал пенальти на 62-й минуте, а ближе к концу игры вывел на удар Маттиа Цаканьи - 0:2. «Аталанта» в компании с «Наполи» и «Лацио» делит седьмое место, сегодняшний соперник в одном очке выше. Российский полузащитник Алексей Миранчук вне игры из-за коронавируса.
Протокол игры
|62' Велозу Мигель (0:1)
|83' Цаканьи Маттиа (0:2)
Голлини Пьерлуиджи 66' ( Спортьелло Марко ( 66') • Толой Рафаэл • 60'Паломино Хосе • Джимсити Берат • Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • Мохика Хоан 77' ( Траоре Амад ( 77' ) • 80'Гомес Алехандро 77' ( Руджери Маттео ( 77') • Иличич Йосип 63' ( Ламмерс Сэм ( 63') • Сапата Дуван 62' ( Муриэль Луис ( 62')
Запасные: Панада Симоне • Пессина Маттео • Пиччини Кристиано • Депаоли Фабио • Ромеро Кристиан • Шутало Бошко • Росси Франческо
Сильвестри Марко • Чеккерини Федерико 39' 74' ( Фавилли Андреа ( 74') • Ловато Маттео 31' ( Данци Андреа ( 31' • Велозу Мигель 46' ) • 82'Давидович Павел • 45'Фараони Марко • Тамез Адриен • Илич Иван 58' ( Колли Эбрима ( 58') • Димарко Федерико • Барак Антонин • Цаканьи Маттиа • Ди Кармине Самуэль 58' ( Сальседо Эдди ( 58')
Запасные: Берарди Алессандро • Удоги Дестини • Амионе Бруно • Терраччано Филиппо • Илие Матей • Пандур Ивор
28 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Верона