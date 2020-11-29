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«Аталанта» без Миранчука всухую проиграла «Вероне»

29 Ноября 2020, 00:40,


В сумасшедшем графике матчей «Аталанта» не справляется с повышенной нагрузкой и постепенно опускается в середину таблицы. Вот и сегодня команда из Бергамо осталась ни с чем, пропустив оба удара в створ своих ворот  в домашнем поединке против «Вероны». Мигель Велозу реализовал пенальти на 62-й минуте, а ближе к концу игры вывел на удар Маттиа Цаканьи - 0:2. «Аталанта» в компании с «Наполи» и «Лацио» делит седьмое место, сегодняшний соперник в одном очке выше. Российский полузащитник Алексей Миранчук вне игры из-за коронавируса.

Протокол игры  
Аталанта 0:2 Верона
    62' Велозу Мигель (0:1)
    83' Цаканьи Маттиа (0:2)
Голлини Пьерлуиджи   66' (Спортьелло Марко (   66') Толой Рафаэл   60' Паломино Хосе Джимсити Берат Хатебур Ханс Де Рон Мартен Фройлер Ремо Мохика Хоан   77' (Траоре Амад (   77'   80') Гомес Алехандро   77' (Руджери Маттео (   77') Иличич Йосип   63' (Ламмерс Сэм (   63') Сапата Дуван   62' (Муриэль Луис (   62')
Запасные: Панада Симоне Пессина Маттео Пиччини Кристиано Депаоли Фабио Ромеро Кристиан Шутало Бошко Росси Франческо
Сильвестри Марко Чеккерини Федерико   39'   74' (Фавилли Андреа (   74') Ловато Маттео   31' (Данци Андреа (   31' Велозу Мигель   46'   82') Давидович Павел   45' Фараони Марко Тамез Адриен Илич Иван   58' (Колли Эбрима (   58') Димарко Федерико Барак Антонин Цаканьи Маттиа Ди Кармине Самуэль   58' (Сальседо Эдди (   58')
Запасные: Берарди Алессандро Удоги Дестини Амионе Бруно Терраччано Филиппо Илие Матей Пандур Ивор
28 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Верона
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