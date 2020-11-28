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​Конте: «Некоторые не могут дождаться момента, чтобы полить «Интер» грязью или чем похуже»

28 Ноября 2020, 20:49,

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Главный тренер «Интера» Антонио Конте после крупной победы над «Сассуоло» (3:0) высказался по поводу давления, с которым сталкиваются представители клуба.

«Интер» - это тот клуб, в отношении которого люди то и дело выплёскивают негатив и ждут момента для этого. Мы должны быть герметично закрыты и не пускать никого извне. Особенно тех, кто не может дождаться момента, чтобы полить нас грязью или чем похуже.

Раньше я работал в крупных клубах, но в «Интере» из-за всего этого негатива любому будет трудно. Мы должны использовать это в качестве дополнительной мотивации», - рассказал Конте Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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