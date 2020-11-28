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«Интер» рагромил «Сассуоло», претендента на первое место

28 Ноября 2020, 19:17,

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«Сассуоло» претендовал на первое место в Серии А, но для этого нужно было обыгрывать «Интер». Миланцы с самого начала встречи девятого тура обрушили свои атаки на чужие ворота и обеспечили себе задел в два гола к 14-й минуте после удара Алексиса Санчеса и мяча в свои ворота от Влада Кирикеша. А спустя час Роберто Гальярдини сделал счет разгромным - 3:0.

«Интер» с 18 очками настиг сегодняшнего соперника на втором месте.

Протокол игры  
Сассуоло 0:3 Интер Милан
    4' Санчес Алексис (0:1)
    14' Кирикеш Влад (0:2)
    60' Гальярдини Роберто (0:3)
Консильи Андреа Тольян Йереми   59' (Обьянг Педро (   59') Кирикеш Влад   42' (Марлон (   42') Феррари Джанмарко Рожерио да Силва   57' Лопес Максим   66'   76' (Траоре Хамед (   76') Локателли Мануэль   49' Берарди Доменико Джуричич Филип   59' (Мюлдюр Мерт (   59') Бога Жереми Распадори Джакомо   76' (Скьяппакассе Николас (   76')
Запасные: Пеголо Джанлука Кирьякопулос Георгиос Оддеи Брайан Айхан Кан Маньянелли Франческо Бурабия Мехди Пелузо Федерико
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Дармиан Маттео   90' (Хакими Ашраф (   90') Видаль Артуро Барелла Николо   85' (Сенси Стефано (   85') Гальярдини Роберто Перишич Иван   80'   85' (Эриксен Кристиан (   85') Санчес Алексис   79' (Лукаку Ромелу (   79') Мартинес Лаутаро   79' (Янг Эшли (   79')
Запасные: Филип Станкович Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц
28 ноября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Сассуоло
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Комментарии (1)
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beorn_n
28 Ноября 2020, 19:50

Сассуоло скорее сам себя разгромил своими ошибками в обороне. Интер поставил автобус - это все что можно сказать об интере. Очень скучный матч.

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