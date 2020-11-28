«Интер» рагромил «Сассуоло», претендента на первое место

«Сассуоло» претендовал на первое место в Серии А, но для этого нужно было обыгрывать «Интер». Миланцы с самого начала встречи девятого тура обрушили свои атаки на чужие ворота и обеспечили себе задел в два гола к 14-й минуте после удара Алексиса Санчеса и мяча в свои ворота от Влада Кирикеша. А спустя час Роберто Гальярдини сделал счет разгромным - 3:0.

«Интер» с 18 очками настиг сегодняшнего соперника на втором месте.