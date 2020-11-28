«Интер» рагромил «Сассуоло», претендента на первое место

|
28 Ноября 2020, 19:17,
|
|
«Сассуоло» претендовал на первое место в Серии А, но для этого нужно было обыгрывать «Интер». Миланцы с самого начала встречи девятого тура обрушили свои атаки на чужие ворота и обеспечили себе задел в два гола к 14-й минуте после удара Алексиса Санчеса и мяча в свои ворота от Влада Кирикеша. А спустя час Роберто Гальярдини сделал счет разгромным - 3:0.
«Интер» с 18 очками настиг сегодняшнего соперника на втором месте.
Протокол игры
|Сассуоло
|0:3
|Интер Милан
|4' Санчес Алексис (0:1)
|14' Кирикеш Влад (0:2)
|60' Гальярдини Роберто (0:3)
Консильи Андреа • Тольян Йереми 59' ( Обьянг Педро ( 59') • Кирикеш Влад 42' ( Марлон ( 42') • Феррари Джанмарко • Рожерио да Силва • 57'Лопес Максим 66' 76' ( Траоре Хамед ( 76') • Локателли Мануэль • 49'Берарди Доменико • Джуричич Филип 59' ( Мюлдюр Мерт ( 59') • Бога Жереми • Распадори Джакомо 76' ( Скьяппакассе Николас ( 76')
Запасные: Пеголо Джанлука • Кирьякопулос Георгиос • Оддеи Брайан • Айхан Кан • Маньянелли Франческо • Бурабия Мехди • Пелузо Федерико
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Дармиан Маттео 90' ( Хакими Ашраф ( 90') • Видаль Артуро • Барелла Николо 85' ( Сенси Стефано ( 85') • Гальярдини Роберто • Перишич Иван 80' 85' ( Эриксен Кристиан ( 85') • Санчес Алексис 79' ( Лукаку Ромелу ( 79') • Мартинес Лаутаро 79' ( Янг Эшли ( 79')
Запасные: Филип Станкович • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц
28 ноября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Сассуоло
Сассуоло скорее сам себя разгромил своими ошибками в обороне. Интер поставил автобус - это все что можно сказать об интере. Очень скучный матч.