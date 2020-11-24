Де Лихт: «Хочу стать новым Кьеллини или Бонуччи»

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт пообщался с прессой о молодых футболистах туринского клуба.

«Вы должны понимать, что «Ювентус» купит вас только в том случае, если вы достаточно хорошо для клуба и заслуживаете этого. Мы – молодые ребята, которые недавно пришли, прекрасно понимаем это.

Мы прогрессируем и хотим стать похожими на более опытных товарищей по команде. Мы хотим быть новыми Кьеллини, Бонуччи. Мы работаем каждый день, чтобы становиться лучше и узнавать друг друга не только на поле, но и за его пределами», - цитирует де Лихта Icon.

Напомним, что голландский футболист перешёл в «Ювентус» из «Аякса» в июле 2019 года за 85,5 миллиона евро.