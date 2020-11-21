Смоллинг рассказал о переходе из «Манчестер Юнайтед» в «Рому»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг рассказал о деталях своего переезда в римский клуб из «Манчестер Юнайтед».

«Я был расстроен в тот момент. Мне хотелось узнать об этом намного раньше, ведь трансфер состоялся только за день до закрытия трансферного окна. Я понимал, что мои дни в «Манчестер Юнайтед» при Сульшере сочтены.

Я находился в очень невыгодном положении. Все решилось в последнюю минуту», - приводит слова Смоллинга издание Daily Mail.

30-летний англичанин перебрался в «Рому» в октябре, подписав трудовой договор до 2023-го года. В текущем сезоне чемпионата Италии Крис провел два поединка.