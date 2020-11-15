Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Президент итальянской федерации футбола: «Нет никакого риска, что сезон будет прерван»

15 Ноября 2020, 21:26,


Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что сезон Серии А не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Нет никакого риска, что сезон будет прерван, потому что медицинский протокол работает, мы будем придерживаться его до конца.

Я понимаю, что это непросто, но мы должны сжать зубы, держаться и продолжать. Это сложная ситуация, мы должны попытаться извлечь из нее максимальную пользу.

Манчини? Мы хотим продлить с ним контракт, пока ждём новостей», - цитирует Гравину Sky Sport Italia.

После семи туров первое место в Серии А занимает «Милан», в активе которого семнадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Габриэле Гравина
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