Эриксен может перейти в «ПСЖ»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен может покинуть миланский «Интер» в грядущее зимнее трансферное окно. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован французский «ПСЖ», об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что стороны собираются оформить обмен. В Париж переедет Эриксен, а в обратном направлении отправится аргентинец Леандро Паредес.

Напомним, что Кристиан перебрался в итальянский клуб из лондонского «Тоттенхэма» в январе 2020-го года, подписав четырехлетний трудовой договор. В текущем сезоне Серии А хавбек сыграл пять поединков.