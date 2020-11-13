Эриксен может перейти в «ПСЖ»

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13 Ноября 2020, 12:00,
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Датский полузащитник Кристиан Эриксен может покинуть миланский «Интер» в грядущее зимнее трансферное окно. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован французский «ПСЖ», об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.
Источник утверждает, что стороны собираются оформить обмен. В Париж переедет Эриксен, а в обратном направлении отправится аргентинец Леандро Паредес.
Напомним, что Кристиан перебрался в итальянский клуб из лондонского «Тоттенхэма» в январе 2020-го года, подписав четырехлетний трудовой договор. В текущем сезоне Серии А хавбек сыграл пять поединков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Кристиан Эриксен, Леандро Паредес, Трансферы футбола - зима 2021