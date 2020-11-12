​Михайлович: «Мне не стоило оскорблять Виейра на почве расизма, хотя он весь матч называл меня цыганом»

Тренер «Болоньи» Синиша Михайлович вспомнил драку после матча между «Лацио» и «Арсеналом» в 2000 году, главными участниками которой был он и Патрик Виейра.

«Единственное, чего бы я не сделал ещё в своей карьере – это тот случай в матче «Лацио» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Когда я был футболистом, я принимал плевки, удары локтями и оскорбления. Так же случилось и с Виейра.

Я был неправ, когда оскорбил его на почве расизма, хотя он весь матч называл меня чёртовым цыганом. В отношении нас, сербов, нет такого явления, как расизм», - сказал Михайлович в интервью Il Corriere della Sera.