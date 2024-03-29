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​Ван'т Схип покинет «Аякс» в конце сезона

29 Марта 2024 • 08:20 Комментировать

Наставник амстердамского «Аякса» Джон ван'т Схип покинет клуб в конце сезона, об этом он объявил официально. Строго говоря, покинет он не клуб, а должность тренера - нынешний наставник намекнул, что будет трудиться в другой роли.

- Я хочу по-прежнему участвовать в жизни клуба, но в другом качестве. В конце сезона я перестану тренировать, - цитирует слова наставника клуба итальянское новостное агентство ITAsportPress.

На должность сменщика Джона сейчас претендуют четверо кандидатов, пояснил генеральный директор амстердамского клуба Алекс Кроес. До конца сезона в Нидерландах остаются еще восемь туров.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джон ван-т Схип
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