​Ван'т Схип покинет «Аякс» в конце сезона

Наставник амстердамского «Аякса» Джон ван'т Схип покинет клуб в конце сезона, об этом он объявил официально. Строго говоря, покинет он не клуб, а должность тренера - нынешний наставник намекнул, что будет трудиться в другой роли.

- Я хочу по-прежнему участвовать в жизни клуба, но в другом качестве. В конце сезона я перестану тренировать, - цитирует слова наставника клуба итальянское новостное агентство ITAsportPress.

На должность сменщика Джона сейчас претендуют четверо кандидатов, пояснил генеральный директор амстердамского клуба Алекс Кроес. До конца сезона в Нидерландах остаются еще восемь туров.