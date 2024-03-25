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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Халилович дал совет, как не повторять его ошибки

25 Марта 2024 • 09:47 Комментировать

Хорватский футболист Ален Халилович подавал огромные надежды в свое время, пресса сравнивала его с Лионелем Месси и Лукой Модричем. Но время прошло, и сейчас Халилович играет совсем не в «Барселоне» или «Реале» - а в «чуть менее» статусной «Фортуне» из чемпионата Нидерландов. Хорватский полузащитник пояснил, что нужно делать молодым футболистам, чтобы не повторять его ошибок:

- В юном возрасте очень сильное давление от ожиданий, когда тебя сравнивают с Модричем или Месси. Я бы посоветовал сегодня молодым парням развлекаться в возрасте 16-17 лет, стараться оставаться самими собой, - цитирует слова Халиловича испанское издание Marca.

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Ален Халилович
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Сегодня, 25 Марта
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