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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Вейналдум назвал клуб, куда хотел перейти летом

19 Марта 2024 • 15:13 Комментировать

В летнее трансферное окно – 2023 полузащитник Джорджиньо Вейналдум перешёл из «ПСЖ» в «Аль-Иттифак». Нидерландский футболист признался, что хотел вернуться в «Фейеноорд».

«Мне очень хотелось летом перейти в «Фейеноорд», но «ПСЖ» запросил 10 миллионов евро. Плюс ещё есть моя зарплата. Это было практически невозможно – только с большим количеством компромиссов, но я не хотел на это идти. Других вариантов было не так уж и много», - слова Вейналдума в социальных сетях приводит журналист Микос Гука.

В сезоне 2023/2024 Джорджиньо Вейналдум провёл 21 матч. В них нидерландец забил семь голов и отдал три результативных паса на партнёров.

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Фейеноорд ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Аль-Иттифак ещё теги
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Сегодня, 19 Марта
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