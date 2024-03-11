​«Аякс» набрал лишь сорок очков - такого слабого сезона у клуба не было с 1965 года

Амстердамский «Аякс» с трудом ушел от поражения в очередном, двадцать пятом туре нидерландского чемпионата, команда сыграла вничью с «Фортуной» из Ситтарда. И теперь после 25 туров у «Аякса» лишь сорок очков, что, как оказалось, стало худшим результатом «Аякса» на данную фазу чемпионата (после 25 туров) с далекого сезона 1964/1965 года - того самого, в котором за клуб дебютировал легендарный Йохан Кройф.

В следующем туре «Аяксу» предстоит сыграть с роттердамской «Спартой». Сейчас команда, несмотря на неудачи, занимает достаточно высокое пятое место в турнирной таблице.