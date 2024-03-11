Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Аякс» набрал лишь сорок очков - такого слабого сезона у клуба не было с 1965 года

11 Марта 2024 • 11:00 Комментировать

Амстердамский «Аякс» с трудом ушел от поражения в очередном, двадцать пятом туре нидерландского чемпионата, команда сыграла вничью с «Фортуной» из Ситтарда. И теперь после 25 туров у «Аякса» лишь сорок очков, что, как оказалось, стало худшим результатом «Аякса» на данную фазу чемпионата (после 25 туров) с далекого сезона 1964/1965 года - того самого, в котором за клуб дебютировал легендарный Йохан Кройф.

В следующем туре «Аяксу» предстоит сыграть с роттердамской «Спартой». Сейчас команда, несмотря на неудачи, занимает достаточно высокое пятое место в турнирной таблице.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фортуна Ситтард
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Абрамович может купить испанский клуб - известно название «Арсенал» принял решение по Зинченко Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Пётр Ян победил китайца Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трёх поражений Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
11:00 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» набрал лишь сорок очков - такого слабого сезона у клуба не было с 1965 года
10 Марта
23:57 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» разгромно обыграл «Хераклес»
18:29 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» чудом не проиграл «Фортуне»
09 Марта
23:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг может вернуться в «Аякс» слухи
08 Марта
23:59 · Нидерланды. Эредивизие
Быстрый гол позволил ПСВ переиграть «Гоу Эхед Иглс»
07 Марта
16:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Дэвису в Нидерландах слухи
05 Марта
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может удивить новым главным тренером
09:38 · Германия. Бундеслига
Слот отреагировал на интерес «Баварии»
04 Марта
11:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб 1
03 Марта
18:28 · Нидерланды. Эредивизие
Лидеры Эредивизии, ПСВ и «Фейеноорд», не определили победителя
16:20 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» прервал серию неудач, одолев «Утрехт»
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Угальде сравнил «Зенит» с топ-командами Нидерландов
01 Марта
23:34 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ готовы побороться с «Атлетико» за Сантьяго Хименеса слухи
29 Февраля
14:21 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» может оставить Деста на следующий сезон
27 Февраля
20:47 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Клоппа может получить работу в другом клубе слухи
Все новости
Рекомендуем