Быстрый гол позволил «Фейеноорду» одолеть конкурентов из АЗ

Представители топ-четвёрки чемпионата Нидерландов, «АЗ Алкмаар» с «Фейеноордом», провели равный напряжённый матч. На шестой минуте Квинтен Тимбер издали зарядил в штангу, а Матс Виффер тут же добил - 0:1. Дани де Вит имел отличный момент, но вратарь блестяще среагировал. Вангелис Павлидис был близок к результативному удару головой, но все же не попал. Второй тайм получился на удивление малособытийным в плане ударов по воротам.

«Фейеноорд» удержал перевес в один гол и до 10 очков сократил отставание от лидирующего ПСВ. АЗ - четвертый.