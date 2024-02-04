Быстрый гол позволил «Фейеноорду» одолеть конкурентов из АЗ

Представители топ-четвёрки чемпионата Нидерландов, «АЗ Алкмаар» с «Фейеноордом», провели равный напряжённый матч. На шестой минуте Квинтен Тимбер издали зарядил в штангу, а Матс Виффер тут же добил - 0:1. Дани де Вит имел отличный момент, но вратарь блестяще среагировал. Вангелис Павлидис был близок к результативному удару головой, но все же не попал. Второй тайм получился на удивление малособытийным в плане ударов по воротам.
«Фейеноорд» удержал перевес в один гол и до 10 очков сократил отставание от лидирующего ПСВ. АЗ - четвертый.
Протокол игры
|6'Виффер Матс (0:1)
Овусу-Одуро Рим•Пенетра Алешандре84' (Зеефейк Ликвинсио (84') •Базур Рихедли•Гус Ваутер•Мёллер Вольфе Давид84' (Ван Бредероде Мирон (84') •Класи Йорди• 7'Де Вит Дани• 37'Мейнанс Свен74' (Белич Кристиян (74') •Аддай Джейден62' (Садик Ибраим (62') •Павлидис Вангелис•Ван Боммел Рубен46' (Поку Эрнест (46')
Бейло Юстин35' (Велленройтер Тимон (35') •Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Зерруки Рамиз•Тимбер Квинтен•Стенгс Келвин68' (Ниукоп Барт (68') •Хименес Сантьяго Томас 45'81' (Иванушец Лука (81') •Пайшао Игор68' (Минте Янкуба (68')
04 февраля. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
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