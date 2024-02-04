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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Быстрый гол позволил «Фейеноорду» одолеть конкурентов из АЗ

04 Февраля 2024 • 18:25 Комментировать
АЗ Алкмаар
0:1
Фейеноорд
окончен

Представители топ-четвёрки чемпионата Нидерландов, «АЗ Алкмаар» с «Фейеноордом», провели равный напряжённый матч. На шестой минуте Квинтен Тимбер издали зарядил в штангу, а Матс Виффер тут же добил - 0:1. Дани де Вит имел отличный момент, но вратарь блестяще среагировал. Вангелис Павлидис был близок к результативному удару головой, но все же не попал. Второй тайм получился на удивление малособытийным в плане ударов по воротам.

«Фейеноорд» удержал перевес в один гол и до 10 очков сократил отставание от лидирующего ПСВ. АЗ - четвертый.

Протокол игры  
АЗ Алкмаар0:1Фейеноорд
  6'Виффер Матс (0:1)
Овусу-Одуро РимПенетра Алешандре 84' (Зеефейк Ликвинсио ( 84') Базур РихедлиГус ВаутерМёллер Вольфе Давид 84' (Ван Бредероде Мирон ( 84') Класи Йорди  7'Де Вит Дани  37'Мейнанс Свен 74' (Белич Кристиян ( 74') Аддай Джейден 62' (Садик Ибраим ( 62') Павлидис ВангелисВан Боммел Рубен 46' (Поку Эрнест ( 46')
Запасные: Инди МартинсРайан МэттьюЛахдо МайкельДанташ ТьягуКюйстен ТристанДе Вит МеесЭштевеш Гонсалу
Бейло Юстин 35' (Велленройтер Тимон ( 35') Гертрейда ЛютсхарелТраунер ГернотГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсЗерруки РамизТимбер КвинтенСтенгс Келвин 68' (Ниукоп Барт ( 68') Хименес Сантьяго Томас  45' 81' (Иванушец Лука ( 81') Пайшао Игор 68' (Минте Янкуба ( 68')
Запасные: Лопес МаркосМиламбо АнтониЛампру КостантиносЛингр ОндржейСейер ЛеоБелен Томас
04 февраля. Стадион "АФАС" (Алкмаар).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд АЗ Алкмаар

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