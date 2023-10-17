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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Ван дер Ваарт отказал «Аяксу»

17 Октября 2023 • 01:11 Комментировать

Амстердамский «Аякс» переживает очень непростые времена и руководство клуба разработало план, который включает в себя возвращение людей, ковавших славу в прошлом. Однако сперва клубу отказал Луи ван Галь, а сейчас нидерландский портал NOS сообщает, что то же самое сделал и Рафаэль ван дер Ваарт.

Он объяснил свое решение семейными обстоятельствами - сейчас бывший футболист «Аякса» и «Реала» проживает в Румынии, на родине своей подруги Эставаны Польман, и в настоящий момент не испытывает желание срываться с насиженного места. Так что руководству «Аякса» придется поискать других кандидатов для попытки ренессанса клуба.  


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Рафаэль Ван Дер Ваарт
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