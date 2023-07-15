​Ван дер Сар вернулся в Нидерланды после кровоизлияния в мозг

Известный в прошлом футболист Эдвин ван дер Сар недавно перенёс кровоизлияние в мозг. Бывший гендиректор «Аякса» в срочном порядке был госпитализирован в одну из клиник Хорватии, где он проводил отпуск со своей семьёй.

Очевидно, что ван дер Сар пошёл на поправку. «Аякс» в социальных сетях сообщает о том, что Эдвин вернулся в Нидерланды. При этом бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» поехал не домой, а в отделение интенсивной терапии – теперь на родине.

Напомним, что в конце весны было объявлено об уходе ван дер Сара с должности генерального директора «Аякса».