Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

АЗ повторил клубный рекорд, забив четыре гола за менее чем полчаса

15 Мая 2023 • 13:51 Комментировать
АЗ Алкмаар
5:1
Эммен
окончен

В тридцать втором туре чемпионата Нидерландов АЗ крупно обыграл «Эммен», забив тому пять мячей еще в первом тайме. Четыре из них влетели в ворота гостей уже к двадцать восьмой минуте матча, что стало повторением рекорда клуба, который в прошлом несколько раз становился чемпионом своей страны.

Лишь раз, в 2008 году, в игре со «Спартой», АЗ забил четыре мяча столь же быстро. Тогда клубом руководил не кто иной, как Луи ван Галь, а по итогам сезона 2008/2009 стал чемпионом Нидерландов.

В следующем туре АЗ сыграет с НЕКом, это случится в воскресенье. До конца сезона в Эредивизии остались еще два тура. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
АЗ Алкмаар Спарта Роттердам Эммен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.05.23 в 16:00
Гронинген Гронинген
Аякс Аякс
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
15:01 · Нидерланды. Эредивизие
Наставник «Фейеноорда» выиграл чемпионский титул в своем 100-м матче у руля клуба
13:51 · Нидерланды. Эредивизие
АЗ повторил клубный рекорд, забив четыре гола за менее чем полчаса
10:58 · Нидерланды. Эредивизие
Бывший защитник «Челси» и «Барселоны» может перейти в один из топовых нидерландских клубов
14 Мая
23:13 · Нидерланды. Эредивизие
Хави Симонс забил в шестом подряд домашнем матче ПСВ
22:55 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ добыл волевую победу в игре с «Фортуной» и гарантировал себе второе место
21:50 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски – второй игрок чемпионского «Фейеноорда» по системе гол+пас
17:56 · Нидерланды. Эредивизие
Матч чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Аяксом» отменён из-за беспорядков
17:15 · Нидерланды. Эредивизие
Матч чемпионата Нидерландов «Гронинген» — «Аякс» не был доигран из-за устроенных болельщиками беспорядков
13 Мая
12:41 · Нидерланды. Эредивизие
Эдсон Альварес летом будет стоить 40 миллионов евро
12 Мая
11:32 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд опережает «Баварию» в борьбе за Эдсона Альвареса
10:35 · Германия. Бундеслига
Хунтелаар связался с Блиндом насчёт возвращения в «Аякс»
07 Мая
21:19 · Нидерланды. Эредивизие
«Гронинген» официально покинул Эредивизию после 23 лет пребывания в ней
20:28 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» ни разу не выиграл у ПСВ, «Фейеноорда» и АЗ - такое случилось впервые в истории
17:26 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» сделал предпоследний шаг к чемпионству, обыграв «Эксельсиор»
00:18 · Нидерланды. Эредивизие
Хави Симонс получил первую жёлтую карточку в ПСВ
Все новости
Рекомендуем