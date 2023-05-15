АЗ повторил клубный рекорд, забив четыре гола за менее чем полчаса

В тридцать втором туре чемпионата Нидерландов АЗ крупно обыграл «Эммен», забив тому пять мячей еще в первом тайме. Четыре из них влетели в ворота гостей уже к двадцать восьмой минуте матча, что стало повторением рекорда клуба, который в прошлом несколько раз становился чемпионом своей страны.

Лишь раз, в 2008 году, в игре со «Спартой», АЗ забил четыре мяча столь же быстро. Тогда клубом руководил не кто иной, как Луи ван Галь, а по итогам сезона 2008/2009 стал чемпионом Нидерландов.

В следующем туре АЗ сыграет с НЕКом, это случится в воскресенье. До конца сезона в Эредивизии остались еще два тура.