ПСВ не удержал победу в матче с кризисным «Витессом»

Проигравший четыре матча подряд «Витесс» в воскресенье принимал ПСВ, претендента на самые высокие места. Команда из Эйндховена повела на восьмой минуте после удара Хави Симонса и в целом была острее противника, однако победить не смогла. Автогол Ибрахима Сангаре стал определяющим - 1:1.
«Витесс» вышел на чистое 14-е место, соперник - третий с отставанием в восемь очков от лидера.
Протокол игры
|8'Симонс Хави (0:1)
|(1:1) Сангаре Ибрахим61'
Схерпен Кьелл•Фламинго Райан12' (Аркус Карлан (12') •Ороз Алоис•Исима-Мирен Николя•Корнелисс Энцо•Мёленстен Мелле•Тронстад Сондре• 43'Ван Гинкел Марко•Манхуф Миллион89' (Milano Jonathans (89') •Козловски Кацпер66' (Gabriel Vidovic (66') •Беро Матуш
Дроммел Йоэл•Мвене Филлипп•Рамальо Андре84' (Азар Торган (84') •Брэнтуэйт Джерред67' (Обиспо Армандо (67'•Боскальи Оливье90') •Ван Анхольт Патрик•Сангаре Ибрахим•Веерман Йоэй•Эль-Гази Анвар46' (Бакайоко Жоан (46') •Симонс Хави•Силва Фабио•Де Йонг Люк
19 марта. Стадион "Гелредом" (Арнем).
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