ПСВ не удержал победу в матче с кризисным «Витессом»

Проигравший четыре матча подряд «Витесс» в воскресенье принимал ПСВ, претендента на самые высокие места. Команда из Эйндховена повела на восьмой минуте после удара Хави Симонса и в целом была острее противника, однако победить не смогла. Автогол Ибрахима Сангаре стал определяющим - 1:1.

«Витесс» вышел на чистое 14-е место, соперник - третий с отставанием в восемь очков от лидера.