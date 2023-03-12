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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Херенвен» впервые в своей истории пропустил три мяча за первые 20 минут матча

12 Марта 2023 • 23:47 Комментировать
Херенвен
2:4
Аякс
окончен

В двадцать пятом туре нидерландского чемпионата Эредивизии «Херенвену» пришлось принимать на своем поле амстердамский «Аякс», и это очень быстро привело к катастрофе - уже к двадцатой минуте «нидерландский «Спартак» нагрузил в ворота «суперфризов» три мяча.

Как оказалось, столь быстро три мяча «Херенвен» получил в свои ворота впервые за всю историю выступлений в чемпионате своей страны. Впрочем, итоговый счет не выглядит таким уж плохим - 4:2 в пользу «Аякса».

В следующем туре «Херенвен» сразится в гостевом матче с «Гронингеном» - первым европейским клубом Луиса Суареса. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Херенвен
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