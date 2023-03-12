«Аякс» быстро разобрался с «Херенвеном» и захватил лидерство

В чемпионате Нидерландов лидеры идут без потерь. В 25-м туре Эредивизии «Аякс» гостил у «Херенвена» и решил судьбу матча в свою пользу, забив три гола за девять минут в начале игры. После этого оставалось довести дело до конца - 4:2. У победителей забили Мохаммед Кудус, Эдсон Альварес, Стевен Бергвейн и Кеннет Тейлор.
«Аякс» настиг «Фейеноорд» на вершине и опережает его по дополнительным показателям, проведя на матч больше.
Протокол игры
|10'Кудус Мохаммед (0:1)
|16'Альварес Эдсон (0:2)
|19'Бергвейн Стевен (0:3)
|(1:3) Ван Амерсфоорт Пелле42'
|52'Тейлор Кеннет (1:4)
|(2:4) Ван Хойдонк Сидней79'
Маус Ксавье•Ван Эвейк Милан•Брума Джеффри83' (Ван Оттеле Сюб (83') •Бохневич Павел•Кёлерт Матс•Ольссон Симон37' (Хайе Том (37') •Тахири Анас64' (Халилович Тибор (64') •Нуннели Че37' (Ван Хойдонк Сидней (37') •Хаяль Рами37' (Alexander Timossi Andersson (37') •Сахрауи Осам• 33'Ван Амерсфоорт Пелле 88'
Рульи Херонимо•Ренсх Девайн•Тимбер Юрриен• 90'Угелумба Кэлвин•Вейндал Оуэн•Бергёйс Стивен•Альварес Эдсон•Тейлор Кеннет•Кудус Мохаммед•Тадич Душан•Бергвейн Стевен66' (Бробби Брайан (66')
12 марта. Стадион "Абе Ленстра" (Хееренвеен).
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