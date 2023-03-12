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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» быстро разобрался с «Херенвеном» и захватил лидерство

12 Марта 2023 • 18:31 Комментировать
Херенвен
2:4
Аякс
окончен

В чемпионате Нидерландов лидеры идут без потерь. В 25-м туре Эредивизии «Аякс» гостил у «Херенвена» и решил судьбу матча в свою пользу, забив три гола за девять минут в начале игры. После этого оставалось довести дело до конца - 4:2. У победителей забили Мохаммед Кудус, Эдсон Альварес, Стевен Бергвейн и Кеннет Тейлор.

«Аякс» настиг «Фейеноорд» на вершине и опережает его по дополнительным показателям, проведя на матч больше.

Протокол игры  
Херенвен2:4Аякс
  10'Кудус Мохаммед (0:1)
  16'Альварес Эдсон (0:2)
  19'Бергвейн Стевен (0:3)
(1:3) Ван Амерсфоорт Пелле42'  
  52'Тейлор Кеннет (1:4)
(2:4) Ван Хойдонк Сидней79'  
Маус КсавьеВан Эвейк МиланБрума Джеффри 83' (Ван Оттеле Сюб ( 83') Бохневич ПавелКёлерт МатсОльссон Симон 37' (Хайе Том ( 37') Тахири Анас 64' (Халилович Тибор ( 64') Нуннели Че 37' (Ван Хойдонк Сидней ( 37') Хаяль Рами 37' (Alexander Timossi Andersson ( 37') Сахрауи Осам  33'Ван Амерсфоорт Пелле  88'
Запасные: Ван Акен ЙостАли ХусейнКайб РамиКлавербур БернтБеккема ЯнКолассен Антуан
Рульи ХеронимоРенсх ДевайнТимбер Юрриен  90'Угелумба КэлвинВейндал ОуэнБергёйс СтивенАльварес ЭдсонТейлор КеннетКудус МохаммедТадич ДушанБергвейн Стевен 66' (Бробби Брайан ( 66')
Запасные: Консейсау ФрансишкуРегер ЮриСтекеленбург МартенСанчес ХорхеГриллич ФлорианФитц-Джим КиянБас ЮриЛукка ЛоренцоПасвер РемкоКлассен ДэвиХато Йоррель
12 марта. Стадион "Абе Ленстра" (Хееренвеен).

 

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