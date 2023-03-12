«Аякс» быстро разобрался с «Херенвеном» и захватил лидерство

В чемпионате Нидерландов лидеры идут без потерь. В 25-м туре Эредивизии «Аякс» гостил у «Херенвена» и решил судьбу матча в свою пользу, забив три гола за девять минут в начале игры. После этого оставалось довести дело до конца - 4:2. У победителей забили Мохаммед Кудус, Эдсон Альварес, Стевен Бергвейн и Кеннет Тейлор.

«Аякс» настиг «Фейеноорд» на вершине и опережает его по дополнительным показателям, проведя на матч больше.