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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​«Аякс» подарил школе Тадича 100 мячей за 100 голов

22 Февраля 2023 • 14:22 Комментировать

На минувших выходных нападающий Душан Тадич забил свой 100-й гол в футболке «Аякса». По этому случаю амстердамский клуб сделал красивый символический жест – подарил 100 футбольных мячей начальной школе Тадича в сербском городе Бачка-Топола. Об этом рассказывает пресс-служба клуба. 

За «Аякс» Душан Тадич выступает с лета 2018 года после перехода из английского «Саутгемптона». Для покорения отметки в 100 голов сербу понадобилось провести за клуб 225 матчей.

«Аякс» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. От лидирующего «Фейеноорда» амстердамская команда отстаёт на три зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Душан Тадич
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