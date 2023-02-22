​«Аякс» подарил школе Тадича 100 мячей за 100 голов

На минувших выходных нападающий Душан Тадич забил свой 100-й гол в футболке «Аякса». По этому случаю амстердамский клуб сделал красивый символический жест – подарил 100 футбольных мячей начальной школе Тадича в сербском городе Бачка-Топола. Об этом рассказывает пресс-служба клуба.

За «Аякс» Душан Тадич выступает с лета 2018 года после перехода из английского «Саутгемптона». Для покорения отметки в 100 голов сербу понадобилось провести за клуб 225 матчей.

«Аякс» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. От лидирующего «Фейеноорда» амстердамская команда отстаёт на три зачётных балла.