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Булыкин – о «Витессе»: «Будут делать на ставку на молодых футболистов»

01 Февраля 2023 • 19:08 Комментировать

Известный российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал потенциальное будущее нидерландского «Витесса», возможное в случае перехода в его состав московского спортсмена Артёма Дзюбы.

«Там будут делать на ставку на молодых футболистов. Это способ заработать маленьким клубам на перепродаже футболистов. Дзюбу вряд ли они смогут куда-то продать», - приводит слова специалиста «Спорт День За Днём».

Несмотря на низкую вероятность данного перехода, Дмитрий Булыкин признался, что полностью исключать такую возможность не станет в связи со всемирной известностью форварда.

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Евро-Футбол.Ру,
Витесс Дмитрий Булыкин Артём Дзюба
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