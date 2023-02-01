Булыкин – о «Витессе»: «Будут делать на ставку на молодых футболистов»

Известный российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал потенциальное будущее нидерландского «Витесса», возможное в случае перехода в его состав московского спортсмена Артёма Дзюбы.

«Там будут делать на ставку на молодых футболистов. Это способ заработать маленьким клубам на перепродаже футболистов. Дзюбу вряд ли они смогут куда-то продать», - приводит слова специалиста «Спорт День За Днём».

Несмотря на низкую вероятность данного перехода, Дмитрий Булыкин признался, что полностью исключать такую возможность не станет в связи со всемирной известностью форварда.