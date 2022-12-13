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Консейсау: «Хочу добиться успеха в «Аяксе»

13 Декабря 2022 • 15:07 Комментировать

Нападающий амстердамского «Аякса» Франсишку Консейсау поделился ожиданиями от своей игры за команду. Напомним, 19-летний португалец перебрался в нидерландский клуб этим летом из «Порту» за 5 миллионов евро.

«Я хочу добиться успеха в «Аяксе». Хочу стать важным игроком в Амстердаме и выиграть с командой трофеи. Я верю, что у меня всё получится. Хочу, чтобы все мои футбольные мечты сбылись в «Аяксе», – цитирует футболиста Ajax Life.

Напомним, ранее Франсишку выступал в «Порту» под руководством своего отца Сержиу, который до сих пор возглавляет «драконов». На счету Консейсау два гола и одна результативная передача в нынешнем сезоне в составе «Аякса» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Франсишку Консейсау
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