Консейсау: «Хочу добиться успеха в «Аяксе»

Нападающий амстердамского «Аякса» Франсишку Консейсау поделился ожиданиями от своей игры за команду. Напомним, 19-летний португалец перебрался в нидерландский клуб этим летом из «Порту» за 5 миллионов евро.

«Я хочу добиться успеха в «Аяксе». Хочу стать важным игроком в Амстердаме и выиграть с командой трофеи. Я верю, что у меня всё получится. Хочу, чтобы все мои футбольные мечты сбылись в «Аяксе», – цитирует футболиста Ajax Life.

Напомним, ранее Франсишку выступал в «Порту» под руководством своего отца Сержиу, который до сих пор возглавляет «драконов». На счету Консейсау два гола и одна результативная передача в нынешнем сезоне в составе «Аякса» во всех турнирах.