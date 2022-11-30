Йорди Кройф: «Барселона» уже больше года следит за Кудусом»

Директор каталонской «Барселоны» Йорди Кройф признался, что «сине-гранатовые» уже большо одного года следят за полузащитником амстердамского «Аякса» Мохаммедом Кудусом, который показывает хорошие выступления на чемпионате мира в составе сборной Ганы.

«Барселона» уже полтора года следит за Кудусом, но сейчас нельзя сказать, что мы хотим его приобрести. Тем не менее, он является очень привлекательным вариантом. Он забивает много голов в Нидерландах», – цитирует Кройфа журналист Фабрицио Романо.

Напомним, на счету Кудуса уже два гола на этом чемпионате мира. Оба мяча были забиты в ворота сборной Южной Кореи во втором туре группового этапа.