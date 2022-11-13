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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Впервые за почти четыре года «Аякс» не выиграл в матче чемпионата, имея преимущество в два мяча

13 Ноября 2022 • 05:12 Комментировать
Эммен
3:3
Аякс
окончен

В матче четырнадцатого тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» не сумел выиграть на выезде у «Эммена», хотя после первого тайма имел преимущество в два мяча. Матч закончился со счетом 3:3.

Как выяснилось, «Аякс» потерял очки в матче чемпионата, имея преимущество в два мяча в ходе игры, впервые с января 2019 года. Тогда амстердамцы упустили очки в матче с «Херенвеном» - он закончился со счетом 4:4.

Несмотря на относительную неудачу, «Аякс» остается первым в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, так как ПСВ свой матч и вовсе проиграл, уступив с минимальным счетом АЗ из Алкмаара. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эммен
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