Впервые за почти четыре года «Аякс» не выиграл в матче чемпионата, имея преимущество в два мяча

В матче четырнадцатого тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» не сумел выиграть на выезде у «Эммена», хотя после первого тайма имел преимущество в два мяча. Матч закончился со счетом 3:3.

Как выяснилось, «Аякс» потерял очки в матче чемпионата, имея преимущество в два мяча в ходе игры, впервые с января 2019 года. Тогда амстердамцы упустили очки в матче с «Херенвеном» - он закончился со счетом 4:4.

Несмотря на относительную неудачу, «Аякс» остается первым в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, так как ПСВ свой матч и вовсе проиграл, уступив с минимальным счетом АЗ из Алкмаара.