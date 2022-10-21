«Наполи» хочет перехватить игрока у «Ювентуса»

Полузащитник ПСВ Хави Симонс попал в трансферный шорт-лист еще одного итальянского топ-клуба. Как сообщает Calciomercato, на этот раз об интересе к перспективному футболисту заявил «Наполи». Ранее игрока сватали в туринский «Ювентус».

Напомним, что предыдущим местом работы хавбека был французский «ПСЖ». В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Симонс записал на свой счет восемь забитых мячей и три результативных паса.

После десяти туров чемпионата Италии неаполитанская команда набрала 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на два балла.