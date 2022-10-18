«Фейеноорд» надеется подписать Рамиза Зерруки в январе

Не сумев совершить трансфер летом, «Фейеноорд» надеется подписать в январе полузащитника «Твенте» и сборной Алжира Рамиза Зерруки. Об этом сообщает GBeNeFN.

Зерруки был одной из главных целей Арне Слота в прошедшее летнее трансферное окно, но клуб из Роттердама не смог добиться перехода из-за суммы, которую требовал «Твенте». Речь шла о плате в размере около 10 миллионов евро.

За 65 матчей в «Твенте» 24-летний игрок сумел отличиться два раза. На гол меньше он смог забить за сборную Алжира, приняв участие в её составе в 16 поединках.

Очный матч между «Фейеноордом» и командой из Энсхеде завершился девятого октября. Победу со счётом 2:0 одержали роттердамцы, Зерруки принимал в этой игре.