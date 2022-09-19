«Камбюр» заработал самое раннее удаление в своей истории в минувшем туре Эредивизии

В матче седьмого тура Эредивизии скромный «Камбюр» сыграл на выезде с «Ваалвейком», и эта игра сложилась для желто-голубых очень неудачно - уже в первом тайме футболисты «Камбюра» остались даже не вдесятером, а вдевятером, в силу двух полученных красных карточек.

Первая из них зажглась перед Месом Худемакерсом уже на 7 минуте 33 секунде, и это стало самым ранним удалением для «Камбюра» за все время выступлений основанного в 1964-м году клуба в Эредивизии.

В итоге матч завершился с крупным счетом 5:1 в пользу «Ваалвейка», и это еще было, что называется, по-божески, с учетом обстоятельств, но, с другой стороны, даже вдевятером «Камбюр» удерживал ничейный счет аж до 77-й минуты.