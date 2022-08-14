«8 секунд» - игрок «Спарты» повторил абсолютный рекорд Эредивизии по самому быстрому голу

В матче между «Спартой» из Роттердама и АЗ из Алкмаара был забит самый быстрый гол в истории Эредивизии, это случилось на 8-й секунде матча благодаря усилиями Вито ван Кроя.

Судья пересмотрел гол на предмет офсайда, после чего засчитал его - и ван Крой повторил достижение далекого 20-го марта 1982 года, когда Коос Васландер из «НАК» Бреда также забил на восьмой секунде игры со «Зволле». Эти два гола - самые быстрые в истории чемпионата Нидерландов.

Следить за событиями матча в рамках второго тура нидерландского чемпионата между роттердамской «Спартой» и алкмаарским АЗ можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.