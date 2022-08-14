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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«8 секунд» - игрок «Спарты» повторил абсолютный рекорд Эредивизии по самому быстрому голу

14 Августа 2022 • 19:15 Комментировать
Спарта Роттердам
2:3
АЗ Алкмаар
окончен

В матче между «Спартой» из Роттердама и АЗ из Алкмаара был забит самый быстрый гол в истории Эредивизии, это случилось на 8-й секунде матча благодаря усилиями Вито ван Кроя.

Судья пересмотрел гол на предмет офсайда, после чего засчитал его - и ван Крой повторил достижение далекого 20-го марта 1982 года, когда Коос Васландер из «НАК» Бреда также забил на восьмой секунде игры со «Зволле». Эти два гола - самые быстрые в истории чемпионата Нидерландов.

Следить за событиями матча в рамках второго тура нидерландского чемпионата между роттердамской «Спартой» и алкмаарским АЗ можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
АЗ Алкмаар Спарта Роттердам Вито ван Крой
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окончен Волендам 1:4 НЕК Неймеген 2.60 3.70 2.55
окончен Аякс 6:1 Гронинген 1.14 7.80 15.00
окончен Твенте 3:0 Фортуна Ситтард 1.39 4.60 7.40
окончен Спарта Роттердам 2:3 АЗ Алкмаар 4.60 3.60 1.74
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