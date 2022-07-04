Игрок «ПСЖ» отказал «Реалу» ради переезда в Голландию

Полузащитник Хави Симонс, перебравшийся в текущее трансферное окно из «ПСЖ» в голландский ПСВ Эйндховен, мог оказаться в мадридском «Реале». Об этом стало известно журналистам газеты Marca.

Источник утверждает, что у 19-летнего хавбека было предложение от «королевского клуба», однако он предпочел перейти в ПСВ. Причина такого выбора заключается в том, что Хави хочет получать регулярную игровую практику. По его мнению, он бы редко выходил на поле в составе «Реала».

Симонс перешел в ПСВ на правах свободного агента. Хавбек подписал с клубом пятилетнее трудовое соглашение.