Полузащитник «ПСЖ» Вейналдум может вернуться на родину

ПСВ мечтает о возвращении в свои ряды центрального полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

31-летний футболист не всегда проходит в стартовый состав парижан, из-за чего лишился места в сборной Нидерландов незадолго до чемпионата мира. По информации Eindhovens Dagblad, ситуацией планирует воспользоваться ПСВ. Клуб из Эйндховена очень хотел бы вернуть свою бывшую звезду, но воспрепятствовать переходу может высокая зарплата хавбека в Париже.

Соглашение Джорджиньо Вейналдума с «ПСЖ» истекает через два года. В прошедшем сезоне голландец принял участие в 38 поединках парижан, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.