Гётце раздумывает над переходом в «Бенфику»

Немецкий полузащитник Марио Гётце, который сейчас выступает за голландский «ПСВ», может этим летом перебраться в португальский чемпионат.

По информации A Bola, лиссабонский клуб очень хочет в это трансферное окно заполучить в свои ряды 30-летнего немецкого футболиста, который последние два года выступает за «ПСВ». Стоит отметить, что до этого в прессе были слухи о том, что в услугах Гётце также заинтересованы «Рома» и «Милан». Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость немца в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Марио Гётце провёл в голландской лиге 29 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.