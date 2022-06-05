Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Гётце раздумывает над переходом в «Бенфику»

05 Июня 2022 • 09:45 Комментировать

Немецкий полузащитник Марио Гётце, который сейчас выступает за голландский «ПСВ», может этим летом перебраться в португальский чемпионат.

По информации A Bola, лиссабонский клуб очень хочет в это трансферное окно заполучить в свои ряды 30-летнего немецкого футболиста, который последние два года выступает за «ПСВ». Стоит отметить, что до этого в прессе были слухи о том, что в услугах Гётце также заинтересованы «Рома» и «Милан». Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость немца в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Марио Гётце провёл в голландской лиге 29 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСВ Марио Гётце
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
09:45 · Голландия. Эредивизие
Гётце раздумывает над переходом в «Бенфику»
04 Июня
19:47 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» ещё не достиг соглашения по трансферу Бергвейна
03 Июня
21:46 · Голландия. Эредивизие
Звёздный немец может заменить Мхитаряна в «Роме»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Представитель Тиля прокомментировал будущее игрока
14:10 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Тоттенхэма» согласился перейти в «Аякс»
13:23 · Германия. Бундеслига
Названа сумма трансфера Гравенберха в «Баварию»
02 Июня
17:44 · Англия. Премьер-лига
Гакпо был предложен двум лондонским клубам
14:04 · Голландия. Эредивизие
Кёйт – новый тренер «Ден Хаага» официально
01 Июня
09:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» в ближайшее время объявит о новом трансфере
31 Мая
17:37 · Англия. Премьер-лига
Тимбер: «Конечно, я могу прогрессировать в «Аяксе», но я могу делать это и в других клубах»
14:41 · Голландия. Эредивизие
Экс-футболист «Баварии» может перейти в «Милан»
07:25 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» хочет от «Манчестер Юнайтед» 50 млн евро за Тимбера
30 Мая
23:57 · Германия. Бундеслига
Гравенберх пройдёт медосмотр для «Баварии»
15:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» проявляет предметный интерес к Тимберу, но сделка на начальной стадии
00:38 · Голландия. Эредивизие
ПСВ сделает всё возможное для подписания нападающего «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем