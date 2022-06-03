Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Звёздный немец может заменить Мхитаряна в «Роме»

03 Июня 2022 • 21:46 Комментировать

Полузащитник ПСВ Марио Гётце рассматривается «Ромой» в качестве потенциальной замены Генриху Мхитаряну.

Армянский футболист отклонил контрактное предложение римлян, решив перебраться в «Интер». В «Роме» уже занимаются поиском достойной замены опытному атакующему хавбеку, и одним из основных кандидатов на эту роль, по данным Calciomercato, является 30-летний Марио Гётце. Чемпион мира 2014 года в настоящий момент защищает цвета нидерландского ПСВ, с которым связан контрактом до 2024 года.

В прошедшем сезоне Гётце провёл за коллектив из Эйндховена 52 матча, отметившись 12 голами и 11 результативными передачами. По данным источника, на немца также претендует «Милан».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСВ Генрих Мхитарян Марио Гётце
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
21:46 · Голландия. Эредивизие
Звёздный немец может заменить Мхитаряна в «Роме»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Представитель Тиля прокомментировал будущее игрока
14:10 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Тоттенхэма» согласился перейти в «Аякс»
13:23 · Германия. Бундеслига
Названа сумма трансфера Гравенберха в «Баварию»
02 Июня
17:44 · Англия. Премьер-лига
Гакпо был предложен двум лондонским клубам
14:04 · Голландия. Эредивизие
Кёйт – новый тренер «Ден Хаага» официально
01 Июня
09:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» в ближайшее время объявит о новом трансфере
31 Мая
17:37 · Англия. Премьер-лига
Тимбер: «Конечно, я могу прогрессировать в «Аяксе», но я могу делать это и в других клубах»
14:41 · Голландия. Эредивизие
Экс-футболист «Баварии» может перейти в «Милан»
07:25 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» хочет от «Манчестер Юнайтед» 50 млн евро за Тимбера
30 Мая
23:57 · Германия. Бундеслига
Гравенберх пройдёт медосмотр для «Баварии»
15:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» проявляет предметный интерес к Тимберу, но сделка на начальной стадии
00:38 · Голландия. Эредивизие
ПСВ сделает всё возможное для подписания нападающего «Барселоны»
28 Мая
10:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может лишиться одного легионера
27 Мая
23:56 · Германия. Бундеслига
Новичок «Баварии» Мазрауи: «Зидан — мой кумир»
Все новости
Рекомендуем