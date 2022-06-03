Звёздный немец может заменить Мхитаряна в «Роме»

Полузащитник ПСВ Марио Гётце рассматривается «Ромой» в качестве потенциальной замены Генриху Мхитаряну.

Армянский футболист отклонил контрактное предложение римлян, решив перебраться в «Интер». В «Роме» уже занимаются поиском достойной замены опытному атакующему хавбеку, и одним из основных кандидатов на эту роль, по данным Calciomercato, является 30-летний Марио Гётце. Чемпион мира 2014 года в настоящий момент защищает цвета нидерландского ПСВ, с которым связан контрактом до 2024 года.

В прошедшем сезоне Гётце провёл за коллектив из Эйндховена 52 матча, отметившись 12 голами и 11 результативными передачами. По данным источника, на немца также претендует «Милан».