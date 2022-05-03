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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ нашёл себе нападающего в Швейцарии

03 Мая 2022 • 17:36 Комментировать

Форвард «Цюриха» Вилфрид Гнонто заинтересовал ПСВ, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, ПСВ хочет усилить нападение талантливым игроком, которого в будущем можно будет продать за хорошие деньги.

Гнонто выступает за «Цюрих» с 2020 года, куда он перешёл в качестве свободного агента из «Интера». Контракт нападающего рассчитан до конца следующего сезона.

В текущем сезоне 18-летний итальянец провёл за швейцарский клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач. Его цена на Transfermarkt составляет €6 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Цюрих ПСВ
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