ПСВ нашёл себе нападающего в Швейцарии

Форвард «Цюриха» Вилфрид Гнонто заинтересовал ПСВ, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, ПСВ хочет усилить нападение талантливым игроком, которого в будущем можно будет продать за хорошие деньги.

Гнонто выступает за «Цюрих» с 2020 года, куда он перешёл в качестве свободного агента из «Интера». Контракт нападающего рассчитан до конца следующего сезона.

В текущем сезоне 18-летний итальянец провёл за швейцарский клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач. Его цена на Transfermarkt составляет €6 млн.