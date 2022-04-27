«Барселона» собирается активизировать усилия по подписанию Лисандро Мартинеса

«Барселона» собирается активизировать усилия по подписанию защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса. Как сообщает SPORT, директор каталонского клуба Матеу Алемани собирается вылететь в Амстердам, чтобы начать переговоры по 24-летнему игроку.

Мартинес стал игроком «Аякса» в 2019 году. Он может играть как центрального, так и левого защитника, а также оперировать в роли опорного полузащитника.

Контракт 24-летнего футболиста действует до 2025 года, поэтому ожидается, что сумма трансфера должна быть довольно высокой.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также рассматривает кандидатуру Жюля Кунде.