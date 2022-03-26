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Мазрауи готов присоединиться к «Барселоне»

26 Марта 2022 • 10:30 Комментировать

Защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи готов присоединиться к «Барселоне», сообщает SPORT.

Футболист предпочел каталонский клуб мадридскому «Реалу», говорится в сообщении.

Контракт Мазрауи с голландским клубом заканчивается летом и защитник не намерен оставаться в «Аяксе». В этом сезоне игрок в 31 матче забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи во всех соревнованиях, чем вызвал интерес со стороны многих топовых клубов Европы.

«Барселона» рассматривает Мазрауи, как потенциальную замену Дани Алвесу, карьера которого приближается к закату.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аякс Барселона Нуссер Мазрауи
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