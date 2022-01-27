«Наравне с Кройфом и Бергкампом» - бывший форвард «Манчестер Сити» решил защищать цвета НЕК-а

Вильфрид Бони подписал контракт с голландским клубом НЕК из Неймегена. Нападающий, которому 33 года, присоединился к клубу в качестве свободного агента после расставания с саудовским «Аль-Иттихадом» еще осенью 2020 года.

В прошлом Бони выступал и за куда более известные клубы - в частности, 33-летний ивуариец отыграл в 36 матчах за «Манчестер Сити» с 2015 по 2017 год, забив шесть мячей.

Если же это не столь убедительно, то другая цифра точно произведет на вас куда большее впечатление - выступавший в период 2011-2013 за «Витесс» Бони входит в клуб из пяти игроков, которым удавалось забивать в десяти или более матчах Эредивизие. А там - неплохая компания, Йохан Кройф (17 матчей кряду), Пьер ван Хойдонк (11 матчей), Брайан Руис и Деннис Бергкамп, а также Бони - у всех них подобная серия длилась как раз по десять матчей.