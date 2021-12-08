​«Аякс» анонсировал продление контракта с Овермарсом

«Аякс» завершил выступление на групповой стадии Лиги чемпионов с шестью победами в шести матчах. На следующий день пресс-служба клуба сообщила о намерении продлить контракт с Марком Овермарсом до конца июня 2026 года. Решение должно быть принято на внеочередном общем собрании акционеров.

Текущий трудовой договор Марка Овермарса, являющегося директором «Аякса» по футбольным вопросам, рассчитан до ноября 2024 года.

В заявлении «Аякса» также приводятся слова Марка Овермарса о его желании продолжать работу в амстердамском клубе. Овермарс занимает эту должность с лета 2012 года.