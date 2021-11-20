​ПСВ переиграл «Витесс»

В одном из матчей 13-го тура чемпионата Голландии ПСВ принимал «Витесс». Команда из Эйндховена оправдала статус фаворита и победила со счётом 2:0 благодаря голам Ибрахима Сангаре и Арминду Брумы.

ПСВ располагается на вершине турнирной таблицы Эредивизие (30 очков в 13 играх). В воскресенье догнать команду из Эйндховена сможет «Аякс» (27 очков в 12 играх), если обыграет «Валвейк» на поле соперника. По потерянным же очкам лучшим в голландском чемпионате пока является «Фейеноорд» из Роттердама (25 очков в 11 играх).