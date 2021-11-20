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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​ПСВ переиграл «Витесс»

20 Ноября 2021 • 20:25 Комментировать
ПСВ
2:0
Витесс
окончен

В одном из матчей 13-го тура чемпионата Голландии ПСВ принимал «Витесс». Команда из Эйндховена оправдала статус фаворита и победила со счётом 2:0 благодаря голам Ибрахима Сангаре и Арминду Брумы.

ПСВ располагается на вершине турнирной таблицы Эредивизие (30 очков в 13 играх). В воскресенье догнать команду из Эйндховена сможет «Аякс» (27 очков в 12 играх), если обыграет «Валвейк» на поле соперника. По потерянным же очкам лучшим в голландском чемпионате пока является «Фейеноорд» из Роттердама (25 очков в 11 играх).

Протокол игры  
ПСВ 2:0 Витесс
(1:0) Сангаре Ибрахим 19'    
(2:0) Брума Арминду 30'    
Дроммел Йоэл Мвене Филипп Рамальо Андре Боскальи Оливье Жуниор Мауро Сангаре Ибрахим Гутьеррес Эрик Доан Рицу   90' (Прёппер Дэви (   90') Гётце Марио Брума Арминду   74' (Вертессен Йорбе (   74') Винисиус Карлос   85' (Ромеро Максимильяно (   85')
Запасные: Мвого Ивон Ван Гинкел Марко Обиспо Армандо Деланге Максим
Шуберт Маркус Духи Данило Базур Рихедли   80' (Дарфалу Усама (   80') Расмуссен Якоб Даса Элазар   80' (Япи Ромарик (   80') Беро Матуш Тронстад Сондре Виттек Максимилиан   45' Фредериксен Николай   46' (Уйсман Дан (   46') Бёйтинк Томас   46' (Фон Моос Юлиан (   46') Икома Луис   25'
Запасные: Верстаппен Эрик Гайек Томаш Вруг Патрик Гбоо Янн Домджони Тони Ороз Алоис Хауэн Йерун
20 ноября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Витесс ПСВ
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окончен ПСВ 2:0 Витесс
20.11  20:45 Спарта Роттердам ... Твенте
20.11  22:00 АЗ Алкмаар ... НЕК Неймеген
20.11  23:00 Хераклес ... Фортуна Ситтард
21.11  14:15 Гоу Эхед Иглс ... Гронинген
21.11  16:30 Херенвен ... Виллем II
21.11  16:30 Фейеноорд ... ПЕК Зволле
21.11  18:45 Ваалвейк ... Аякс
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