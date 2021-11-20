​ПСВ переиграл «Витесс»

В одном из матчей 13-го тура чемпионата Голландии ПСВ принимал «Витесс». Команда из Эйндховена оправдала статус фаворита и победила со счётом 2:0 благодаря голам Ибрахима Сангаре и Арминду Брумы.
ПСВ располагается на вершине турнирной таблицы Эредивизие (30 очков в 13 играх). В воскресенье догнать команду из Эйндховена сможет «Аякс» (27 очков в 12 играх), если обыграет «Валвейк» на поле соперника. По потерянным же очкам лучшим в голландском чемпионате пока является «Фейеноорд» из Роттердама (25 очков в 11 играх).
Протокол игры
|(1:0) Сангаре Ибрахим 19'
|(2:0) Брума Арминду 30'
Дроммел Йоэл • Мвене Филипп • Рамальо Андре • Боскальи Оливье • Жуниор Мауро • Сангаре Ибрахим • Гутьеррес Эрик • Доан Рицу 90' ( Прёппер Дэви ( 90') • Гётце Марио • Брума Арминду 74' ( Вертессен Йорбе ( 74') • Винисиус Карлос 85' ( Ромеро Максимильяно ( 85')
Запасные: Мвого Ивон • Ван Гинкел Марко • Обиспо Армандо • Деланге Максим
Шуберт Маркус • Духи Данило • Базур Рихедли 80' ( Дарфалу Усама ( 80') • Расмуссен Якоб • Даса Элазар 80' ( Япи Ромарик ( 80') • Беро Матуш • Тронстад Сондре • Виттек Максимилиан • 45'Фредериксен Николай 46' ( Уйсман Дан ( 46') • Бёйтинк Томас 46' ( Фон Моос Юлиан ( 46') • Икома Луис 25'
Запасные: Верстаппен Эрик • Гайек Томаш • Вруг Патрик • Гбоо Янн • Домджони Тони • Ороз Алоис • Хауэн Йерун
20 ноября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).