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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Принадлежащий «Спартаку» Тиль признан лучшим игроком месяца в чемпионате Голландии

07 Октября 2021 • 19:29 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник Гус Тиль перебрался из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды. После возвращения в родную Голландию дела у Тиля определённо пошли в гору. Пресс-служба Эредивизие сообщила, что полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата в сентябре.

В прошлом месяце Гус Тиль провёл за «Фейеноорд» в чемпионате три матча. В них полузащитник отметился четырьмя забитыми голами, оформив два дубля.

«Фейеноорд» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Голландии. От лидирующего «Аякса» команда отстаёт на четыре очка при одной игре в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Гус Тиль
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