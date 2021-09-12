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Голландия

Голландия отказывается от коронавирусных ограничений, стадионы смогут заполняться на 100%

12 Сентября 2021 • 23:24 Комментировать (2)

Европейские страны продолжают отказываться от ставших привычными социальных ограничений из-за пандемии коронавируса. В частности с 25 сентября в Голландии отменяется правило дистанцирования на расстояние в полтора метра. Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте.

По данным NOS, это новшество может коснуться и футбола. Скорее всего, на стадионы будут пускать болельщиков без ограничений. Главным условием для посещения арен будет сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

В этом туре сыграют «Виллем II» - ПСВ, «Аякс» - «Гронинген», «Фейеноорд» - НЕК и другие.

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Комментарии (2)
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Баден
13 Сентября 2021 в 00:08
Молодчиики.... Хуле...
Шитик с СЭ - фас, воруй новость
12 Сентября 2021 в 23:32
Шитик, фас! Воруй новость, как здесь!
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