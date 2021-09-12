Голландия отказывается от коронавирусных ограничений, стадионы смогут заполняться на 100%

Европейские страны продолжают отказываться от ставших привычными социальных ограничений из-за пандемии коронавируса. В частности с 25 сентября в Голландии отменяется правило дистанцирования на расстояние в полтора метра. Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте.

По данным NOS, это новшество может коснуться и футбола. Скорее всего, на стадионы будут пускать болельщиков без ограничений. Главным условием для посещения арен будет сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

В этом туре сыграют «Виллем II» - ПСВ, «Аякс» - «Гронинген», «Фейеноорд» - НЕК и другие.