Голландский правый защитник Дензел Дюмфрис стал игроком миланского «Интера» Об этом сообщили в официальном «Твиттере» клуба.

Сообщается, что голландец перешел из ПСВ за сумму в 12 с половиной миллионов евро. Также 2,5 миллиона могут быть выплачены клубу из Нидерландов в виде различных бонусов.

Дюмфрис подписан в качестве замены ушедшему в «ПСЖ» марокканцу Ашрафу Хакими. Летом футболист произвел впечатление на футбольный мир, прекрасно выступив на чемпионате Европы. В 4 матчах на турнире в футболке сборной Нидерландов игрок отметился 2 голами. За ПСВ Дюмфрис играл с 2018 года, а с «Интером» подписал соглашение на 4 сезона.