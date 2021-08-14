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Голландия. Эредивизие

Дюмфрис – игрок «Интера» официально

14 Августа 2021 • 23:42 Комментировать
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Голландский правый защитник Дензел Дюмфрис стал игроком миланского «Интера» Об этом сообщили в официальном «Твиттере» клуба.

Сообщается, что голландец перешел из ПСВ за сумму в 12 с половиной миллионов евро. Также 2,5 миллиона могут быть выплачены клубу из Нидерландов в виде различных бонусов.

Дюмфрис подписан в качестве замены ушедшему в «ПСЖ» марокканцу Ашрафу Хакими. Летом футболист произвел впечатление на футбольный мир, прекрасно выступив на чемпионате Европы. В 4 матчах на турнире в футболке сборной Нидерландов игрок отметился 2 голами. За ПСВ Дюмфрис играл с 2018 года, а с «Интером» подписал соглашение на 4 сезона.

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