«Интер» предложит контракт дисквалифицированному за допинг голкиперу

Голкипер Андре Онана, правами на которого владеет амстердамский «Аякс», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском топ-клубе. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

По данным источника, 25-летний камерунский вратарь находится в сфере интересов миланского «Интера». «Нерадзурри» предложили ему долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до 2025 года.

Действующее соглашение Андре с голландским грандом истекает летом 2022 года. В настоящий момент африканский футболист отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов.